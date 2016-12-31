галоши?
что-то давно не видно кренделя с клюшкой, что модеров зовёт без конца...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лют, 2019 00:07
галоши?
что-то давно не видно кренделя с клюшкой, что модеров зовёт без конца...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 03 лют, 2019 00:07
Вы что-то путаетесь в показаниях,то ничего не искали,то уже рыл виноват,а рыл берёт как НДС,20%?
Нет родственников дабы добрать пару зарплат на единичку,которую вы якобы хотите,у меня сестра,правда она под мацквой живёт,привыкла на всё кеш кредиты брать,типа нашей готивочки,на авто б.у. тоже брали,это у них рекорд по сумме был,вроде 6 к.у.е.,просто взяли эту сумму денег и поехали на площадку траде ин,где они доверяют и выбрали тот корч,на который им хватило денег.
Так что не надо пудрить мозги детскими страшилками.
Я думаю вам лет 18-20,у вас такие поразительные вопросы и ответы,что такое впечатление что у вас какой-то психологический тренинг,типа шаг один-зарегился на форуме,о круто...
шаг 2,читал людей три года,о круто,
шаг 3,попробую вставить свои три копы,о круто,получилось.
шаг 4,что они там мне налабали,ничего не понял,но попробую дальше,о вроде как кое что понял из ответа Рыба сома,о наверное круто,а вот лично я вам говорю,что лучше ложитесь спать,а то мамка будет ругать и не пустит завтра с пацанчиками на районе пивасик глушить
Востаннє редагувалось somilitark в Нед 03 лют, 2019 00:14, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 03 лют, 2019 00:10
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 03 лют, 2019 00:12
вилка однушек не кислая получается,если готовы за 3% работать,то это вас в коростене учили так математике?
со скольких начинаются однухи,с 100000 у.е.
п.с. иди спать старшекласник из вечерней школы
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 03 лют, 2019 00:14
Люблю когда риелтеры между собой ругаются на ветке, разыгрывая из себя возмущенных клиентов. Это закаляет психологически. Тяжело в учении - легко в бою, коллеги.
Додано: Нед 03 лют, 2019 00:15
Сегодня субботний оффтоп. Вечер общения риелтеров.
Додано: Нед 03 лют, 2019 00:19
Подкину трохи "зубожиння" и "зрады" в этот дивный вечер)))
Задолженность населения по оплате ЖКХ (без эл.энергии)
31.12.2016 - 20,1 млрд.грн.
31.12.2017 - 28,29 млрд.грн ( +40,7% )
31.12.2018 - 50,72 млрд.грн ( +79,3% )
Живите своим умом!
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