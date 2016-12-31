Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vladus17 написав: Я изза риелтора в нужную сумму не вкладываюсь, пришлось хороший вариант отпустить
Вы что-то путаетесь в показаниях,то ничего не искали,то уже рыл виноват,а рыл берёт как НДС,20%? Нет родственников дабы добрать пару зарплат на единичку,которую вы якобы хотите,у меня сестра,правда она под мацквой живёт,привыкла на всё кеш кредиты брать,типа нашей готивочки,на авто б.у. тоже брали,это у них рекорд по сумме был,вроде 6 к.у.е.,просто взяли эту сумму денег и поехали на площадку траде ин,где они доверяют и выбрали тот корч,на который им хватило денег. Так что не надо пудрить мозги детскими страшилками. Я думаю вам лет 18-20,у вас такие поразительные вопросы и ответы,что такое впечатление что у вас какой-то психологический тренинг,типа шаг один-зарегился на форуме,о круто... шаг 2,читал людей три года,о круто, шаг 3,попробую вставить свои три копы,о круто,получилось. шаг 4,что они там мне налабали,ничего не понял,но попробую дальше,о вроде как кое что понял из ответа Рыба сома,о наверное круто,а вот лично я вам говорю,что лучше ложитесь спать,а то мамка будет ругать и не пустит завтра с пацанчиками на районе пивасик глушить
Востаннє редагувалось somilitark в Нед 03 лют, 2019 00:14, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Рыба-сом написав:Xepня полная, или опять петросяните? Как я понял, народ в основном просто не разбирается в квартирах, проведении сделки и прочих "нюансах". Потому бежит к риелтору, потому что тот "специалист", "не даст обмануть" и т.д. Ну, ещё варианты, когда делают, например, размен трехи - тогда АН действительно могут им всё помочь организовать. Но в основном - я не знаю, я боюсь, пусть риелтор поможет.
+++ Самый адекватный ответ. Я иногда действительно думаю что здесь больше половины форума- риелторы.
Люблю когда риелтеры между собой ругаются на ветке, разыгрывая из себя возмущенных клиентов. Это закаляет психологически. Тяжело в учении - легко в бою, коллеги.
Starikan написав: Потому что во всем мире квартиры арендуются или покупаются через риелтеров.
Раньше все покупалось через брокеров, это США 70х годах. Сейчас люди онлайн торгуют всем и вся без этих кровососов. Пора эволюционировать, Старикан. Пару лет назад покупал кваритру(вторичка) в Киеве на прямую связался с хозяином, сделка обошлась в около $450 (переоформление), что мы разделили на пополам , итого мне лично обошлась в $225. Не пойму людей которые готовы заплатить несколько тыс долл за то чтобы их объявление на ОЛХ выставил рыл Потенциальных покупателей это отманивает тоже, кстати. А предложения от хозяина на прямую - привлекают. Так что хз вообще не пойму я логику продаванов.
Не знаю, как сейчас покупка в США, но мой сын 4 года назад снял там квартиру через брокера. Иначе никак.
И если вам не жалко собственного времени на постоянный мониторинг - флаг вам в руки.
Starikan написав: Потому что во всем мире квартиры арендуются или покупаются через риелтеров.
Раньше все покупалось через брокеров, это США 70х годах. Сейчас люди онлайн торгуют всем и вся без этих кровососов. Пора эволюционировать, Старикан. Пару лет назад покупал кваритру(вторичка) в Киеве на прямую связался с хозяином, сделка обошлась в около $450 (переоформление), что мы разделили на пополам , итого мне лично обошлась в $225. Не пойму людей которые готовы заплатить несколько тыс долл за то чтобы их объявление на ОЛХ выставил рыл Потенциальных покупателей это отманивает тоже, кстати. А предложения от хозяина на прямую - привлекают. Так что хз вообще не пойму я логику продаванов.
Не знаю, как сейчас покупка в США, но мой сын 4 года назад снял там квартиру через брокера. Иначе никак.
И если вам не жалко собственного времени на постоянный мониторинг - флаг вам в руки.