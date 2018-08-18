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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3524352535263527

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 07:24

  Kostia написав:
  UA написав:
  Kostia написав:Пацаны, подумайте перед тем как въезжать в новостройку, это только на форуме так кажется приятно

Та мы знаем
Внимательно слушаем вашу акуительную историю

Она не моя

Розказуйте, ми послухаємо)))
Давно тут не було цікавих історій, як народ вляпався копитами в новобудівський цеглобетон(((

Можете оповідати від іншого імені, друга, брата, свата )))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 07:33

Вау!
Потужний удар Жульці)))

https://m.censor.net.ua/news/3109627/na ... timoshenko
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19051
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 2023 раз.
 
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  #<1 ... 3524352535263527
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