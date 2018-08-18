Розказуйте, ми послухаємо)))
Давно тут не було цікавих історій, як народ вляпався копитами в новобудівський цеглобетон(((
Можете оповідати від іншого імені, друга, брата, свата )))
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Додано: Нед 03 лют, 2019 07:24
Розказуйте, ми послухаємо)))
Давно тут не було цікавих історій, як народ вляпався копитами в новобудівський цеглобетон(((
Можете оповідати від іншого імені, друга, брата, свата )))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 03 лют, 2019 07:33
Вау!
Потужний удар Жульці)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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