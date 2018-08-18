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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3524352535263527

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 07:24

  Kostia написав:
  UA написав:
  Kostia написав:Пацаны, подумайте перед тем как въезжать в новостройку, это только на форуме так кажется приятно

Та мы знаем
Внимательно слушаем вашу акуительную историю

Она не моя

Розказуйте, ми послухаємо)))
Давно тут не було цікавих історій, як народ вляпався копитами в новобудівський цеглобетон(((

Можете оповідати від іншого імені, друга, брата, свата )))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 07:33

Вау!
Потужний удар Жульці)))

https://m.censor.net.ua/news/3109627/na ... timoshenko
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:00

  vladus17 написав:
  Рыба-сом написав:Xepня полная, или опять петросяните?
Как я понял, народ в основном просто не разбирается в квартирах, проведении сделки и прочих "нюансах". Потому бежит к риелтору, потому что тот "специалист", "не даст обмануть" и т.д.
Ну, ещё варианты, когда делают, например, размен трехи - тогда АН действительно могут им всё помочь организовать.
Но в основном - я не знаю, я боюсь, пусть риелтор поможет.

+++ Самый адекватный ответ. Я иногда действительно думаю что здесь больше половины форума- риелторы.

Если человек продает или покупает без риэлтора, то он сам риэлтор) тогда тут да, каждый риэлтор.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Вы что-то путаетесь в показаниях,то ничего не искали,то уже рыл виноват,а рыл берёт как НДС,20%?

Искал, нашел 1 вариант (особо не напрягаясь)- который пришлось отпустить изза 5%комиссии. Сумма выходит под 2,5куе комиссии. Если для вас это не деньги , тогда ОК. для меня- деньги.
Да и вообще, я чисто принципиально не готов платить такую сумму риелтеру, квартиру я сам нашел через объявление.

Ну у вас и фантазии товарищь :D
Востаннє редагувалось vladus17 в Нед 03 лют, 2019 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Starikan написав:И если вам не жалко собственного времени на постоянный мониторинг - флаг вам в руки.

Времени не жалко. Я не так много зарабатываю что бы деньги на ветер пускать. А сэкономить пару куе - это как вид спорта)
Я за 3куе могу эконом ремонт сделать своими руками. А тут рылу отдай за за ... что? За пару часиков поиска квартир в инете. - Нее, чисто психологически не готов. + денег и так впритык.
Востаннє редагувалось vladus17 в Нед 03 лют, 2019 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Люблю когда риелтеры между собой ругаются на ветке, разыгрывая из себя возмущенных клиентов. Это закаляет психологически. Тяжело в учении - легко в бою, коллеги.

Лучшая защита- нападение :D
Вы этот урок , я вижу, хорошо усвоили.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:25

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...подразнить коллег.

это вы рылам коллега? сочувствую возможным клиентам.

палево :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:а вот лично я вам говорю,что лучше ложитесь спать,а то мамка будет ругать и не пустит завтра с пацанчиками на районе пивасик глушить

Уже 2,5 года как в своей однушке живу.
Пиво не употребляю, могу хорошего вина иногда выпить 8)
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:32

Крольцмани в атацi

  Frant написав:Вау!
Потужний удар Жульці)))
https://m.censor.net.ua/news/3109627/na ... timoshenko

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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:34

Доставка затихли форумні рили.
Перестали розказувати байки про дорожай.)))

Сумно в нудно)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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