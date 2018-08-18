Розказуйте, ми послухаємо)))
Давно тут не було цікавих історій, як народ вляпався копитами в новобудівський цеглобетон(((
Можете оповідати від іншого імені, друга, брата, свата )))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лют, 2019 07:24
Розказуйте, ми послухаємо)))
Давно тут не було цікавих історій, як народ вляпався копитами в новобудівський цеглобетон(((
Можете оповідати від іншого імені, друга, брата, свата )))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 03 лют, 2019 07:33
Вау!
Потужний удар Жульці)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:00
Если человек продает или покупает без риэлтора, то он сам риэлтор) тогда тут да, каждый риэлтор.
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Искал, нашел 1 вариант (особо не напрягаясь)- который пришлось отпустить изза 5%комиссии. Сумма выходит под 2,5куе комиссии. Если для вас это не деньги , тогда ОК. для меня- деньги.
Да и вообще, я чисто принципиально не готов платить такую сумму риелтеру, квартиру я сам нашел через объявление.
Ну у вас и фантазии товарищь
Востаннє редагувалось vladus17 в Нед 03 лют, 2019 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Времени не жалко. Я не так много зарабатываю что бы деньги на ветер пускать. А сэкономить пару куе - это как вид спорта)
Я за 3куе могу эконом ремонт сделать своими руками. А тут рылу отдай за за ... что? За пару часиков поиска квартир в инете. - Нее, чисто психологически не готов. + денег и так впритык.
Востаннє редагувалось vladus17 в Нед 03 лют, 2019 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Лучшая защита- нападение
Вы этот урок , я вижу, хорошо усвоили.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:25
палево
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Уже 2,5 года как в своей однушке живу.
Пиво не употребляю, могу хорошего вина иногда выпить
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:32
Крольцмани в атацi
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