Додано: Нед 03 лют, 2019 09:06

somilitark написав: Вы что-то путаетесь в показаниях,то ничего не искали,то уже рыл виноват,а рыл берёт как НДС,20%? Вы что-то путаетесь в показаниях,то ничего не искали,то уже рыл виноват,а рыл берёт как НДС,20%?

Искал, нашел 1 вариант (особо не напрягаясь)- который пришлось отпустить изза 5%комиссии. Сумма выходит под 2,5куе комиссии. Если для вас это не деньги , тогда ОК. для меня- деньги.

Да и вообще, я чисто принципиально не готов платить такую сумму риелтеру, квартиру я сам нашел через объявление.



