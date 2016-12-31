Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы на приколе? Тарифы так взвинтили что эти 20 % недоплаты вообще никак не влияют
На приколе вероятно вы,если пишете такую глупость. Списать задолженность можно несколькими путями. 1.Можно списать за счет прибыли предприятий ЖКХ, но прибыль отсутствует, большинство предприятий глубоко убыточные. 2.Можно списать за счет местных бюджетов, но это по сути коллективное субсидирование за счет всей громады. 3. Можно списать за счет гос.бюджета, но в бюджете такие расходы не предусмотрены. 4.Можно просто украсть газ у НАКа, что отразится на снижении прибыли компании и опять же затронет доходную часть бюджета.
Вы на приколе? Тарифы так взвинтили что эти 20 % недоплаты вообще никак не влияют
На приколе вероятно вы,если пишете такую глупость. Списать задолженность можно несколькими путями. 1.Можно списать за счет прибыли предприятий ЖКХ, но прибыль отсутствует, большинство предприятий глубоко убыточные. 2.Можно списать за счет местных бюджетов, но это по сути коллективное субсидирование за счет всей громады. 3. Можно списать за счет гос.бюджета, но в бюджете такие расходы не предусмотрены. 4.Можно просто украсть газ у НАКа, что отразится на снижении прибыли компании и опять же затронет доходную часть бюджета.
А не заметили тот вариант, которым эта проблема "решается" этой властью? Тупо поднять тарифы, что постоянно и происходит.