RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3526352735283529>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:38

Без комментариев.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30753
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3027 раз.
Подякували: 5219 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:47

  zzzzzz написав:Без комментариев.

Зображення

По Киеву платят 90%. Я в шоке, значит никакого крищиса жкх нет? По ощущениям, платит 50%
Kostia
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:01

  Kostia написав:По Киеву платят 90%. Я в шоке, значит никакого крищиса жкх нет? По ощущениям, платит 50%


Задолженность населения по оплате ЖКХ (без эл.энергии)

31.12.2016 - 20,1 млрд.грн.
31.12.2017 - 28,29 млрд.грн ( +40,7% )
31.12.2018 - 50,72 млрд.грн ( +79,3% )

Кто банкет будет оплачивать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30753
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3027 раз.
Подякували: 5219 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:06

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:По Киеву платят 90%. Я в шоке, значит никакого крищиса жкх нет? По ощущениям, платит 50%


Задолженность населения по оплате ЖКХ (без эл.энергии)

31.12.2016 - 20,1 млрд.грн.
31.12.2017 - 28,29 млрд.грн ( +40,7% )
31.12.2018 - 50,72 млрд.грн ( +79,3% )

Кто банкет будет оплачивать ?

Вы на приколе? Тарифы так взвинтили что эти 20 % недоплаты вообще никак не влияют
Kostia
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:15

  Kostia написав:
  zzzzzz написав:
  Kostia написав:По Киеву платят 90%. Я в шоке, значит никакого крищиса жкх нет? По ощущениям, платит 50%


Задолженность населения по оплате ЖКХ (без эл.энергии)

31.12.2016 - 20,1 млрд.грн.
31.12.2017 - 28,29 млрд.грн ( +40,7% )
31.12.2018 - 50,72 млрд.грн ( +79,3% )

Кто банкет будет оплачивать ?

Вы на приколе? Тарифы так взвинтили что эти 20 % недоплаты вообще никак не влияют


На приколе вероятно вы,если пишете такую глупость.
Списать задолженность можно несколькими путями.
1.Можно списать за счет прибыли предприятий ЖКХ, но прибыль отсутствует, большинство предприятий глубоко убыточные.
2.Можно списать за счет местных бюджетов, но это по сути коллективное субсидирование за счет всей громады.
3. Можно списать за счет гос.бюджета, но в бюджете такие расходы не предусмотрены.
4.Можно просто украсть газ у НАКа, что отразится на снижении прибыли компании и опять же затронет доходную часть бюджета.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30753
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3027 раз.
Подякували: 5219 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:17

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:По Киеву платят 90%. Я в шоке, значит никакого крищиса жкх нет? По ощущениям, платит 50%


Задолженность населения по оплате ЖКХ (без эл.энергии)

31.12.2016 - 20,1 млрд.грн.
31.12.2017 - 28,29 млрд.грн ( +40,7% )
31.12.2018 - 50,72 млрд.грн ( +79,3% )

Кто банкет будет оплачивать ?

Решта населення.

Щось мовчать рожевоокулярні фейслесарі. Замовкли в полі трактори((

Так, плять, "дорожай" Кржн відміняється))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19055
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 2023 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:26

4 барабашов

1980-і рр.. Будмайданчик метробуду на перетині вулиці Мєчнікова і бульвару Лесі Українки, де зараз бізнес-центр «Парус».

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5895
З нами з: 05.06.16
Подякував: 334 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:28

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:
  zzzzzz написав:Задолженность населения по оплате ЖКХ (без эл.энергии)

31.12.2016 - 20,1 млрд.грн.
31.12.2017 - 28,29 млрд.грн ( +40,7% )
31.12.2018 - 50,72 млрд.грн ( +79,3% )

Кто банкет будет оплачивать ?

Вы на приколе? Тарифы так взвинтили что эти 20 % недоплаты вообще никак не влияют


На приколе вероятно вы,если пишете такую глупость.
Списать задолженность можно несколькими путями.
1.Можно списать за счет прибыли предприятий ЖКХ, но прибыль отсутствует, большинство предприятий глубоко убыточные.
2.Можно списать за счет местных бюджетов, но это по сути коллективное субсидирование за счет всей громады.
3. Можно списать за счет гос.бюджета, но в бюджете такие расходы не предусмотрены.
4.Можно просто украсть газ у НАКа, что отразится на снижении прибыли компании и опять же затронет доходную часть бюджета.

А не заметили тот вариант, которым эта проблема "решается" этой властью? Тупо поднять тарифы, что постоянно и происходит.
Kostia
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:35

  Kostia написав:А не заметили тот вариант, которым эта проблема "решается" этой властью? Тупо поднять тарифы, что постоянно и происходит.

Маячня.
В усьому цивілізованному світі тарифи ЖКХ - вельми дорогі.
Поїдьте в Латвію, Нвецію чи хоча би Болгарію.
І взнайте, скільки там платят за комунальні послуги.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19055
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 2023 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:57

  Frant написав:
  Kostia написав:А не заметили тот вариант, которым эта проблема "решается" этой властью? Тупо поднять тарифы, что постоянно и происходит.

Маячня.
В усьому цивілізованному світі тарифи ЖКХ - вельми дорогі.
Поїдьте в Латвію, Нвецію чи хоча би Болгарію.
І взнайте, скільки там платят за комунальні послуги.

А что - нас уже ориентируют на Латвию и Болгарию? Или у них есть собственно добываемый газ, АЭС? В "тундрово"-островной Финляндии ср.зп. 2500евро. Кассирка в маркете получает 1500евро.

Зображення
moniks
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 27.08.14
Подякував: 664 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3526352735283529>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1298, 1299, 1300
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12997 2230914
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лют, 2019 10:47
UA
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6096
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5581
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.