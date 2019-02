Додано: Нед 03 лют, 2019 10:26





1980-і рр.. Будмайданчик метробуду на перетині вулиці Мєчнікова і бульвару Лесі Українки, де зараз бізнес-центр «Парус».



4 барабашов1980-і рр.. Будмайданчик метробуду на перетині вулиці Мєчнікова і бульвару Лесі Українки, де зараз бізнес-центр «Парус».

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.