Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Добрый день. Я не активный участник этого форума конечно(читаю только). На след неделе собрался купить 2-к квартиру(2-й дом) в ЖК Одесский бульвар(застройщик атлант). 34к у.е. где то. 62 кв.м. Хочу для себя, но буду ли жить там, точно еще не знаю. Или есть еще мысль купить там 2 однокомнатных по 600000 грн. Чтобы ближе к сдаче или после их перепродать. Кто что думает? з/ы Сам не киевлянин(возможно стану)
moniks написав:А что - нас уже ориентируют на Латвию и Болгарию? Или у них есть собственно добываемый газ, АЭС? В "тундрово"-островной Финляндии ср.зп. 2500евро. Кассирка в маркете получает 1500евро.
Не выбери тогда украинцы "социально ориентированного" Кравчука и пойди по пути Польши - может лет через 20 и стали бы. А сейчас осталось выбрать "социально ориентированную Юлю" или коломойско ориентированного Зелю, чтобы загнать последний гвоздь в гроб этого государства, которое только-только начало показывать первые признаки выздоравления.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 03 лют, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз.
antivit2002 написав:Добрый день. Я не активный участник этого форума конечно(читаю только). На след неделе собрался купить 2-к квартиру(2-й дом) в ЖК Одесский бульвар(застройщик атлант). 34к у.е. где то. 62 кв.м. Хочу для себя, но буду ли жить там, точно еще не знаю. Или есть еще мысль купить там 2 однокомнатных по 600000 грн. Чтобы ближе к сдаче или после их перепродать. Кто что думает? з/ы Сам не киевлянин(возможно стану)
Я думаю, что вы сами не знаете, что вам нужно. Сначала определитесь с целью, а потом подгоняйте под нее покупку. Если есть вариант, что сами будете жить, а спекуляция вторична, покупайте двушку. Если хотите максимальную прибыль на перепродаже, или, если не сложится, на аренде, тогда две однушки.
antivit2002 написав:Добрый день. Я не активный участник этого форума конечно(читаю только). На след неделе собрался купить 2-к квартиру(2-й дом) в ЖК Одесский бульвар(застройщик атлант). 34к у.е. где то. 62 кв.м. Хочу для себя, но буду ли жить там, точно еще не знаю. Или есть еще мысль купить там 2 однокомнатных по 600000 грн. Чтобы ближе к сдаче или после их перепродать. Кто что думает? з/ы Сам не киевлянин(возможно стану)
Ну в этом комплексе киевлянином не будете, он за городом)