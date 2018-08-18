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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3525352635273528

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добрый день.
Я не активный участник этого форума конечно(читаю только).
На след неделе собрался купить 2-к квартиру(2-й дом) в ЖК Одесский бульвар(застройщик атлант). 34к у.е. где то. 62 кв.м. Хочу для себя, но буду ли жить там, точно еще не знаю.
Или есть еще мысль купить там 2 однокомнатных по 600000 грн. Чтобы ближе к сдаче или после их перепродать.
Кто что думает?
з/ы Сам не киевлянин(возможно стану)
antivit2002
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:44

  moniks написав:А что - нас уже ориентируют на Латвию и Болгарию? Или у них есть собственно добываемый газ, АЭС? В "тундрово"-островной Финляндии ср.зп. 2500евро. Кассирка в маркете получает 1500евро.

Зображення

Не выбери тогда украинцы "социально ориентированного" Кравчука и пойди по пути Польши - может лет через 20 и стали бы. А сейчас осталось выбрать "социально ориентированную Юлю" или коломойско ориентированного Зелю, чтобы загнать последний гвоздь в гроб этого государства, которое только-только начало показывать первые признаки выздоравления.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 03 лют, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:48

  Frant написав:
  Kostia написав:А не заметили тот вариант, которым эта проблема "решается" этой властью? Тупо поднять тарифы, что постоянно и происходит.

Маячня.
В усьому цивілізованному світі тарифи ЖКХ - вельми дорогі.
Поїдьте в Латвію, Нвецію чи хоча би Болгарію.
І взнайте, скільки там платят за комунальні послуги.

Вы пишете о мизерных зарплатах и при этом согласны на такие тарифы?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:03

  Kostia написав:
  Frant написав:
  Kostia написав:А не заметили тот вариант, которым эта проблема "решается" этой властью? Тупо поднять тарифы, что постоянно и происходит.

Маячня.
В усьому цивілізованному світі тарифи ЖКХ - вельми дорогі.
Поїдьте в Латвію, Нвецію чи хоча би Болгарію.
І взнайте, скільки там платят за комунальні послуги.

Вы пишете о мизерных зарплатах и при этом согласны на такие тарифы?

Костя, я уже неделю не согласен на такой туман. Что мне делать? (кроме как уехать, хотя не факт, что там, куда приеду, меня тоже не встретит туман).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:07

  airmax78 написав:Костя, я уже неделю не согласен на такой туман. Что мне делать? (кроме как уехать, хотя не факт, что там, куда приеду, меня тоже не встретит туман).


погодный майдан с требованием избрать президента-экстрасенса, умеющего разгонять тучи и вообще
но шоп не самим стоять а шоп снова кто-то там майданил, а мы шоп на диванах комментировали
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:08

  antivit2002 написав:Добрый день.
Я не активный участник этого форума конечно(читаю только).
На след неделе собрался купить 2-к квартиру(2-й дом) в ЖК Одесский бульвар(застройщик атлант). 34к у.е. где то. 62 кв.м. Хочу для себя, но буду ли жить там, точно еще не знаю.
Или есть еще мысль купить там 2 однокомнатных по 600000 грн. Чтобы ближе к сдаче или после их перепродать.
Кто что думает?
з/ы Сам не киевлянин(возможно стану)

Я думаю, что вы сами не знаете, что вам нужно.
Сначала определитесь с целью, а потом подгоняйте под нее покупку. Если есть вариант, что сами будете жить, а спекуляция вторична, покупайте двушку. Если хотите максимальную прибыль на перепродаже, или, если не сложится, на аренде, тогда две однушки.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:33

  antivit2002 написав:Добрый день.
Я не активный участник этого форума конечно(читаю только).
На след неделе собрался купить 2-к квартиру(2-й дом) в ЖК Одесский бульвар(застройщик атлант). 34к у.е. где то. 62 кв.м. Хочу для себя, но буду ли жить там, точно еще не знаю.
Или есть еще мысль купить там 2 однокомнатных по 600000 грн. Чтобы ближе к сдаче или после их перепродать.
Кто что думает?
з/ы Сам не киевлянин(возможно стану)

Ну в этом комплексе киевлянином не будете, он за городом)
Kostia
 
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