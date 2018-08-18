Додано: Нед 03 лют, 2019 13:34

kingkongovets написав: airmax78 написав: Костя, я уже неделю не согласен на такой туман. Что мне делать? (кроме как уехать, хотя не факт, что там, куда приеду, меня тоже не встретит туман). Костя, я уже неделю не согласен на такой туман. Что мне делать? (кроме как уехать, хотя не факт, что там, куда приеду, меня тоже не встретит туман).



погодный майдан с требованием избрать президента-экстрасенса, умеющего разгонять тучи и вообще

но шоп не самим стоять а шоп снова кто-то там майданил, а мы шоп на диванах комментировали погодный майдан с требованием избрать президента-экстрасенса, умеющего разгонять тучи и вообщено шоп не самим стоять а шоп снова кто-то там майданил, а мы шоп на диванах комментировали

Я так понимаю, что народ просто не понимает что происходит и почему. Поэтому боится и легко ведется на зрадойопскую пропаганду. Поэтому потрачу 10 мин.1. Почему хорошо, что все тепловое хозяйство забрали у Ахметки в коммунальную собственность?Все понимают, что именно в этой сфере самая глубокая Ж. Все видят огромные прогалины на асфальте, чистые от снега даже в самые лютые морозы. Ситуация с сетями - Ж. Ситуация с теплогенерацией - Ж в квадрате. Там нужны многомиллиардные инвестиции и не в гривнах. Откуда их взять? В бюджете денег на это нет и не будет. Из тарифа? Это растянется на десятилетия. Есть те, кто готов эти деньги дать. Очень дешево, очень надолго. Всякие Мировые банки, EIB, EBRD - стоят с деньгами. Но Ахметке они копейки не дадут. А коммунальному КТЭ - дадут.2. Почему важно, чтобы тарифы были рыночными. Все эти МБ, EIB, EBRD деньги не дарят. Надо показать как эти деньги вернутся. Пусть за 20, пусть за 30 лет, но вернутся. Иначе денег не дадут.3. Что это означает? Если эти денег не дадут, система и дальше будеь приходить в упадок. А она и так в Ж.Вывод: те кто обещает вам низкие тарифы - у6людки, которые хотят проехаться на вас, лохах, к власти и опустить вас в полное г0вн0.