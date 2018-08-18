Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
moniks написав:А что - нас уже ориентируют на Латвию и Болгарию? Или у них есть собственно добываемый газ, АЭС? В "тундрово"-островной Финляндии ср.зп. 2500евро. Кассирка в маркете получает 1500евро.
Не выбери тогда украинцы "социально ориентированного" Кравчука и пойди по пути Польши - может лет через 20 и стали бы. А сейчас осталось выбрать "социально ориентированную Юлю" или коломойско ориентированного Зелю, чтобы загнать последний гвоздь в гроб этого государства, которое только-только начало показывать первые признаки выздоравления.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 03 лют, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз.
antivit2002 написав:Добрый день. Я не активный участник этого форума конечно(читаю только). На след неделе собрался купить 2-к квартиру(2-й дом) в ЖК Одесский бульвар(застройщик атлант). 34к у.е. где то. 62 кв.м. Хочу для себя, но буду ли жить там, точно еще не знаю. Или есть еще мысль купить там 2 однокомнатных по 600000 грн. Чтобы ближе к сдаче или после их перепродать. Кто что думает? з/ы Сам не киевлянин(возможно стану)
Я думаю, что вы сами не знаете, что вам нужно. Сначала определитесь с целью, а потом подгоняйте под нее покупку. Если есть вариант, что сами будете жить, а спекуляция вторична, покупайте двушку. Если хотите максимальную прибыль на перепродаже, или, если не сложится, на аренде, тогда две однушки.
antivit2002 написав:Добрый день. Я не активный участник этого форума конечно(читаю только). На след неделе собрался купить 2-к квартиру(2-й дом) в ЖК Одесский бульвар(застройщик атлант). 34к у.е. где то. 62 кв.м. Хочу для себя, но буду ли жить там, точно еще не знаю. Или есть еще мысль купить там 2 однокомнатных по 600000 грн. Чтобы ближе к сдаче или после их перепродать. Кто что думает? з/ы Сам не киевлянин(возможно стану)
Ну в этом комплексе киевлянином не будете, он за городом)
antivit2002 написав:Добрый день. Я не активный участник этого форума конечно(читаю только). На след неделе собрался купить 2-к квартиру(2-й дом) в ЖК Одесский бульвар(застройщик атлант). 34к у.е. где то. 62 кв.м. Хочу для себя, но буду ли жить там, точно еще не знаю. Или есть еще мысль купить там 2 однокомнатных по 600000 грн. Чтобы ближе к сдаче или после их перепродать. Кто что думает? з/ы Сам не киевлянин(возможно стану)
Я думаю, что вы сами не знаете, что вам нужно. Сначала определитесь с целью, а потом подгоняйте под нее покупку. Если есть вариант, что сами будете жить, а спекуляция вторична, покупайте двушку. Если хотите максимальную прибыль на перепродаже, или, если не сложится, на аренде, тогда две однушки.
Влад, во сколько вложились в ремонт и отдельно мебель для сдачи? Что покупали
airmax78 написав:Костя, я уже неделю не согласен на такой туман. Что мне делать? (кроме как уехать, хотя не факт, что там, куда приеду, меня тоже не встретит туман).
погодный майдан с требованием избрать президента-экстрасенса, умеющего разгонять тучи и вообще но шоп не самим стоять а шоп снова кто-то там майданил, а мы шоп на диванах комментировали
Я так понимаю, что народ просто не понимает что происходит и почему. Поэтому боится и легко ведется на зрадойопскую пропаганду. Поэтому потрачу 10 мин. 1. Почему хорошо, что все тепловое хозяйство забрали у Ахметки в коммунальную собственность? Все понимают, что именно в этой сфере самая глубокая Ж. Все видят огромные прогалины на асфальте, чистые от снега даже в самые лютые морозы. Ситуация с сетями - Ж. Ситуация с теплогенерацией - Ж в квадрате. Там нужны многомиллиардные инвестиции и не в гривнах. Откуда их взять? В бюджете денег на это нет и не будет. Из тарифа? Это растянется на десятилетия. Есть те, кто готов эти деньги дать. Очень дешево, очень надолго. Всякие Мировые банки, EIB, EBRD - стоят с деньгами. Но Ахметке они копейки не дадут. А коммунальному КТЭ - дадут. 2. Почему важно, чтобы тарифы были рыночными. Все эти МБ, EIB, EBRD деньги не дарят. Надо показать как эти деньги вернутся. Пусть за 20, пусть за 30 лет, но вернутся. Иначе денег не дадут. 3. Что это означает? Если эти денег не дадут, система и дальше будеь приходить в упадок. А она и так в Ж.
Вывод: те кто обещает вам низкие тарифы - у6людки, которые хотят проехаться на вас, лохах, к власти и опустить вас в полное г0вн0.
airmax78 а чё? вот кандидат рабинович рассказывает что как только его выберут Президентом так сразу спишет всем долги по "неподъемной" коммуналке.. чухаю репу чё Я как лошара последний все платил и не имею долгов... мож лучше было не платить и голосовать таки за рабиновича???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:Костя, я уже неделю не согласен на такой туман. Что мне делать? (кроме как уехать, хотя не факт, что там, куда приеду, меня тоже не встретит туман).
погодный майдан с требованием избрать президента-экстрасенса, умеющего разгонять тучи и вообще но шоп не самим стоять а шоп снова кто-то там майданил, а мы шоп на диванах комментировали
Я так понимаю, что народ просто не понимает что происходит и почему. Поэтому боится и легко ведется на зрадойопскую пропаганду. Поэтому потрачу 10 мин. 1. Почему хорошо, что все тепловое хозяйство забрали у Ахметки в коммунальную собственность? Все понимают, что именно в этой сфере самая глубокая Ж. Все видят огромные прогалины на асфальте, чистые от снега даже в самые лютые морозы. Ситуация с сетями - Ж. Ситуация с теплогенерацией - Ж в квадрате. Там нужны многомиллиардные инвестиции и не в гривнах. Откуда их взять? В бюджете денег на это нет и не будет. Из тарифа? Это растянется на десятилетия. Есть те, кто готов эти деньги дать. Очень дешево, очень надолго. Всякие Мировые банки, EIB, EBRD - стоят с деньгами. Но Ахметке они копейки не дадут. А коммунальному КТЭ - дадут. 2. Почему важно, чтобы тарифы были рыночными. Все эти МБ, EIB, EBRD деньги не дарят. Надо показать как эти деньги вернутся. Пусть за 20, пусть за 30 лет, но вернутся. Иначе денег не дадут. 3. Что это означает? Если эти денег не дадут, система и дальше будеь приходить в упадок. А она и так в Ж.
Вывод: те кто обещает вам низкие тарифы - у6людки, которые хотят проехаться на вас, лохах, к власти и опустить вас в полное г0вн0.
По ЕДРПОУ 41916045 конечный бенефициар, как неожиданно получилось )))) Макс, Порошенко взял в компаньоны Ахметова уже давно и вот это вот всё очень смешно. Оба мессии всей Украины )))
Востаннє редагувалось stm в Нед 03 лют, 2019 13:51, всього редагувалось 1 раз.