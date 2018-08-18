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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3526352735283529

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:57

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

жаль шо мой предыдущий пост про идиотов потерли - ярко иллюстрирующие его посты один за другим поперли)

история учит только тому, что ничему не учит (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:01

  Vlad442 написав:
  antivit2002 написав:Добрый день.
Я не активный участник этого форума конечно(читаю только).
На след неделе собрался купить 2-к квартиру(2-й дом) в ЖК Одесский бульвар(застройщик атлант). 34к у.е. где то. 62 кв.м. Хочу для себя, но буду ли жить там, точно еще не знаю.
Или есть еще мысль купить там 2 однокомнатных по 600000 грн. Чтобы ближе к сдаче или после их перепродать.
Кто что думает?
з/ы Сам не киевлянин(возможно стану)

Я думаю, что вы сами не знаете, что вам нужно.
Сначала определитесь с целью, а потом подгоняйте под нее покупку. Если есть вариант, что сами будете жить, а спекуляция вторична, покупайте двушку. Если хотите максимальную прибыль на перепродаже, или, если не сложится, на аренде, тогда две однушки.


Честно сказать, не знаю, в виду личных обстоятельств.
А заработать(как минимум остаться при своих) всегда будет не лишним.
Матрас лежит и хоть что то полезное, о чем я давно думаю, хочу купить.
Я смотрю просто , что этот комплекс дорожает по мере постройки
и опять вот будет подорожание, до которого я хочу успеть.
antivit2002
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:05

innamax2008 О, пошла зрада. А куда газ из трубы денется? Все перейдем на отопление от электричества? Построим с десяток новых АЭС по стране?
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 03 лют, 2019 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Костя, я уже неделю не согласен на такой туман. Что мне делать? (кроме как уехать, хотя не факт, что там, куда приеду, меня тоже не встретит туман).


погодный майдан с требованием избрать президента-экстрасенса, умеющего разгонять тучи и вообще
но шоп не самим стоять а шоп снова кто-то там майданил, а мы шоп на диванах комментировали

Я так понимаю, что народ просто не понимает что происходит и почему. Поэтому боится и легко ведется на зрадойопскую пропаганду. Поэтому потрачу 10 мин.
1. Почему хорошо, что все тепловое хозяйство забрали у Ахметки в коммунальную собственность?
Все понимают, что именно в этой сфере самая глубокая Ж. Все видят огромные прогалины на асфальте, чистые от снега даже в самые лютые морозы. Ситуация с сетями - Ж. Ситуация с теплогенерацией - Ж в квадрате. Там нужны многомиллиардные инвестиции и не в гривнах. Откуда их взять? В бюджете денег на это нет и не будет. Из тарифа? Это растянется на десятилетия. Есть те, кто готов эти деньги дать. Очень дешево, очень надолго. Всякие Мировые банки, EIB, EBRD - стоят с деньгами. Но Ахметке они копейки не дадут. А коммунальному КТЭ - дадут.
2. Почему важно, чтобы тарифы были рыночными. Все эти МБ, EIB, EBRD деньги не дарят. Надо показать как эти деньги вернутся. Пусть за 20, пусть за 30 лет, но вернутся. Иначе денег не дадут.
3. Что это означает? Если эти денег не дадут, система и дальше будеь приходить в упадок. А она и так в Ж.

Вывод: те кто обещает вам низкие тарифы - у6людки, которые хотят проехаться на вас, лохах, к власти и опустить вас в полное г0вн0.



Зря Вы. Коммуналка должна быть бесплатной. Вильночеловеку проще поставить галочку и потом считать че все казлы, чем прикрутить кран.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:09

  stm написав:По ЕДРПОУ 41916045 конечный бенефициар, как неожиданно получилось )))) Макс, Порошенко взял в компаньоны Ахметова уже давно и вот это вот всё очень смешно. Оба мессии всей Украины )))

И что я должен увидеть по этому коду? Какое отношение эта контора имеет к КП КТЭ?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:13

  airmax78 написав:
  stm написав:По ЕДРПОУ 41916045 конечный бенефициар, как неожиданно получилось )))) Макс, Порошенко взял в компаньоны Ахметова уже давно и вот это вот всё очень смешно. Оба мессии всей Украины )))

И что я должен увидеть по этому коду? Какое отношение эта контора имеет к КП КТЭ?

Макс, Вы не поверите но по электронному кабинету куда Вы вот буквально вчера заходили https://kep.com.ua/pro_kompaniyu
stm
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:14

  stm написав:По ЕДРПОУ 41916045 конечный бенефициар, как неожиданно получилось )))) Макс, Порошенко взял в компаньоны Ахметова уже давно и вот это вот всё очень смешно. Оба мессии всей Украины )))


Кто чей бенефициар чего ?
freeze
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