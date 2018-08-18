Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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antivit2002 написав:Добрый день. Я не активный участник этого форума конечно(читаю только). На след неделе собрался купить 2-к квартиру(2-й дом) в ЖК Одесский бульвар(застройщик атлант). 34к у.е. где то. 62 кв.м. Хочу для себя, но буду ли жить там, точно еще не знаю. Или есть еще мысль купить там 2 однокомнатных по 600000 грн. Чтобы ближе к сдаче или после их перепродать. Кто что думает? з/ы Сам не киевлянин(возможно стану)
Я думаю, что вы сами не знаете, что вам нужно. Сначала определитесь с целью, а потом подгоняйте под нее покупку. Если есть вариант, что сами будете жить, а спекуляция вторична, покупайте двушку. Если хотите максимальную прибыль на перепродаже, или, если не сложится, на аренде, тогда две однушки.
Честно сказать, не знаю, в виду личных обстоятельств. А заработать(как минимум остаться при своих) всегда будет не лишним. Матрас лежит и хоть что то полезное, о чем я давно думаю, хочу купить. Я смотрю просто , что этот комплекс дорожает по мере постройки и опять вот будет подорожание, до которого я хочу успеть.
airmax78 написав:Костя, я уже неделю не согласен на такой туман. Что мне делать? (кроме как уехать, хотя не факт, что там, куда приеду, меня тоже не встретит туман).
погодный майдан с требованием избрать президента-экстрасенса, умеющего разгонять тучи и вообще но шоп не самим стоять а шоп снова кто-то там майданил, а мы шоп на диванах комментировали
Я так понимаю, что народ просто не понимает что происходит и почему. Поэтому боится и легко ведется на зрадойопскую пропаганду. Поэтому потрачу 10 мин. 1. Почему хорошо, что все тепловое хозяйство забрали у Ахметки в коммунальную собственность? Все понимают, что именно в этой сфере самая глубокая Ж. Все видят огромные прогалины на асфальте, чистые от снега даже в самые лютые морозы. Ситуация с сетями - Ж. Ситуация с теплогенерацией - Ж в квадрате. Там нужны многомиллиардные инвестиции и не в гривнах. Откуда их взять? В бюджете денег на это нет и не будет. Из тарифа? Это растянется на десятилетия. Есть те, кто готов эти деньги дать. Очень дешево, очень надолго. Всякие Мировые банки, EIB, EBRD - стоят с деньгами. Но Ахметке они копейки не дадут. А коммунальному КТЭ - дадут. 2. Почему важно, чтобы тарифы были рыночными. Все эти МБ, EIB, EBRD деньги не дарят. Надо показать как эти деньги вернутся. Пусть за 20, пусть за 30 лет, но вернутся. Иначе денег не дадут. 3. Что это означает? Если эти денег не дадут, система и дальше будеь приходить в упадок. А она и так в Ж.
Вывод: те кто обещает вам низкие тарифы - у6людки, которые хотят проехаться на вас, лохах, к власти и опустить вас в полное г0вн0.
Зря Вы. Коммуналка должна быть бесплатной. Вильночеловеку проще поставить галочку и потом считать че все казлы, чем прикрутить кран.