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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3527352835293530

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Starikan написав:
  airmax78 написав: Не выбери тогда украинцы "социально ориентированного" Кравчука и пойди по пути Польши - может лет через 20 и стали бы. А сейчас осталось выбрать "социально ориентированную Юлю" или коломойско ориентированного Зелю, чтобы загнать последний гвоздь в гроб этого государства, которое только-только начало показывать первые признаки выздоравления.

А вы помните, сколько проголосовали за Симоненко на следующих выборах?
Почти 40% :evil:
Вот вам и "путь Польши".


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:47

kingkongovets эту Польшу сделало соседство с Германией, все остальное неважно.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Влад, во сколько вложились в ремонт и отдельно мебель для сдачи? Что покупали

В среднем ремонт 2400, техника + мебель 1500.
Материалы 27юа с доставкой. Кое-что с рынка.
Мебель и техника где дешевле. Интернет магазины, Эпик, Розетка, цеховики с олха.
Попытки покупки бу с олха ни к чему хорошему не привели. Нужно было сидеть искать, ехать, убивать полдня, организовывать машину и грузчиков. Оно того не стоит.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:58

  moniks написав:
  Frant написав:
  Kostia написав:А не заметили тот вариант, которым эта проблема "решается" этой властью? Тупо поднять тарифы, что постоянно и происходит.

Маячня.
В усьому цивілізованному світі тарифи ЖКХ - вельми дорогі.
Поїдьте в Латвію, Нвецію чи хоча би Болгарію.
І взнайте, скільки там платят за комунальні послуги.

А что - нас уже ориентируют на Латвию и Болгарию? Или у них есть собственно добываемый газ, АЭС? В "тундрово"-островной Финляндии ср.зп. 2500евро. Кассирка в маркете получает 1500евро.

[img

В Латвії касирка в супермаркеті має ЗП 400 євро/міс, з яких 200 треба взимку віддати за комуналку. І що???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:58

  ребе Нок написав:kingkongovets эту Польшу сделало соседство с Германией, все остальное неважно.

ПЦ. Конговец прав.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:12

  Frant написав:
  Kostia написав:А не заметили тот вариант, которым эта проблема "решается" этой властью? Тупо поднять тарифы, что постоянно и происходит.

В Латвії касирка в супермаркеті має ЗП 400 євро/міс, з яких 200 треба взимку віддати за комуналку. І що???

Пусть переезжает в Эстонию - там 500евро :mrgreen: А лучше на паром (15евро) и в Хельсинки - там 1500евро :shock: Ихние киндеры-студенты у батьк0в денег не берут т.к. за лето работая официантами зарабатывают достаточно для годовой кормешки. Это Швеция, Финляндия. А Латвия вообще зря вышла из СССР - голь перекатная :mrgreen:
moniks
 
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