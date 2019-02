Додано: Нед 03 лют, 2019 14:32

Starikan написав: airmax78 написав: Не выбери тогда украинцы "социально ориентированного" Кравчука и пойди по пути Польши - может лет через 20 и стали бы. А сейчас осталось выбрать "социально ориентированную Юлю" или коломойско ориентированного Зелю, чтобы загнать последний гвоздь в гроб этого государства, которое только-только начало показывать первые признаки выздоравления.

А вы помните, сколько проголосовали за Симоненко на следующих выборах?

Почти 40%

Вот вам и "путь Польши".

А вы помните, сколько проголосовали за Симоненко на следующих выборах?

Почти 40%

Вот вам и "путь Польши". А вы помните, сколько проголосовали за Симоненко на следующих выборах?Почти 40%Вот вам и "путь Польши".





