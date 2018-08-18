Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав: Не выбери тогда украинцы "социально ориентированного" Кравчука и пойди по пути Польши - может лет через 20 и стали бы. А сейчас осталось выбрать "социально ориентированную Юлю" или коломойско ориентированного Зелю, чтобы загнать последний гвоздь в гроб этого государства, которое только-только начало показывать первые признаки выздоравления.
А вы помните, сколько проголосовали за Симоненко на следующих выборах? Почти 40% Вот вам и "путь Польши".
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Kostia написав:Влад, во сколько вложились в ремонт и отдельно мебель для сдачи? Что покупали
В среднем ремонт 2400, техника + мебель 1500. Материалы 27юа с доставкой. Кое-что с рынка. Мебель и техника где дешевле. Интернет магазины, Эпик, Розетка, цеховики с олха. Попытки покупки бу с олха ни к чему хорошему не привели. Нужно было сидеть искать, ехать, убивать полдня, организовывать машину и грузчиков. Оно того не стоит.
Kostia написав:А не заметили тот вариант, которым эта проблема "решается" этой властью? Тупо поднять тарифы, что постоянно и происходит.
В Латвії касирка в супермаркеті має ЗП 400 євро/міс, з яких 200 треба взимку віддати за комуналку. І що???
Пусть переезжает в Эстонию - там 500евро А лучше на паром (15евро) и в Хельсинки - там 1500евро Ихние киндеры-студенты у батьк0в денег не берут т.к. за лето работая официантами зарабатывают достаточно для годовой кормешки. Это Швеция, Финляндия. А Латвия вообще зря вышла из СССР - голь перекатная
antivit2002 написав:Добрый день. Я не активный участник этого форума конечно(читаю только). На след неделе собрался купить 2-к квартиру(2-й дом) в ЖК Одесский бульвар(застройщик атлант). 34к у.е. где то. 62 кв.м. Хочу для себя, но буду ли жить там, точно еще не знаю. Или есть еще мысль купить там 2 однокомнатных по 600000 грн. Чтобы ближе к сдаче или после их перепродать. Кто что думает? з/ы Сам не киевлянин(возможно стану)
Купив квартиру с. Новосёлки (Киево-Святошинский район) киевлянином Вы никак не станете.