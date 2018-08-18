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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3528352935303531

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antivit2002 написав:Матрас лежит и хоть что то полезное, о чем я давно думаю, хочу купить.Я смотрю просто , что этот комплекс дорожает по мере постройкии опять вот будет подорожание, до которого я хочу успеть.

это чё за комплекс такой дорожает в то время как все дешевеет???
:?:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:09

  BIGor написав:
  antivit2002 написав:Добрый день.
Я не активный участник этого форума конечно(читаю только).
На след неделе собрался купить 2-к квартиру(2-й дом) в ЖК Одесский бульвар(застройщик атлант). 34к у.е. где то. 62 кв.м. Хочу для себя, но буду ли жить там, точно еще не знаю.
Или есть еще мысль купить там 2 однокомнатных по 600000 грн. Чтобы ближе к сдаче или после их перепродать.
Кто что думает?
з/ы Сам не киевлянин(возможно стану)

Купив квартиру с. Новосёлки (Киево-Святошинский район) киевлянином Вы никак не станете.

Не знаю просто какие от этого привилегии(возможно карта киевлянина какая то или еще что то). Но вроде как по удобству добраться к метро при адекватной на данной момент цене квартиры хороший вариант. И застройщик надежный как бы.
А может просто буду сдавать в будущем.
antivit2002
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:17

  Прохожий написав:
  antivit2002 написав:Матрас лежит и хоть что то полезное, о чем я давно думаю, хочу купить.Я смотрю просто , что этот комплекс дорожает по мере постройкии опять вот будет подорожание, до которого я хочу успеть.

это чё за комплекс такой дорожает в то время как все дешевеет???
:?:

Это ЖК Одесский бульвар, логично же что постройка дорожает по мере возведения этажей до сдачи в эксплуатацию, вроде везде так.
Что то тут пишут, что и вторичка дорожать начала.Конечно мнений много.
Риски я конечно понимаю, и в основном они политические,
но и матрас он просто начинает таить периодически, сидеть и ждать кризиса или еще чего то, надоело уже.
antivit2002
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Порошенко подал документы в ЦИК
Уня, за базар надо держать ответ.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:29

  pesikot написав:Порошенко подал документы в ЦИК
Уня, за базар надо держать ответ.


Через черный вход пришел, это триумф :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

pesikot написав:Порошенко подал документы в ЦИК
Уня, за базар надо держать ответ.
Ответ там же, где и курс 33
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  pesikot написав:Порошенко подал документы в ЦИК
Уня, за базар надо держать ответ.


Через черный вход пришел, это триумф :mrgreen:


Единственный кандидат, зашедший с черного хода, я что-то так и предполагал, что или скрытно пройдет или доверенность кому-то даст, чтобы незаметно пронести документы.
Но хоть сдал документы, и интригу сохранил.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:41

  pesikot написав:Порошенко подал документы в ЦИК
Уня, за базар надо держать ответ.

У Унуноктия есть последний шанс. ЦИК может отказать в регистрации.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:44

  airmax78 написав:
  pesikot написав:Порошенко подал документы в ЦИК
Уня, за базар надо держать ответ.

У Унуноктия есть последний шанс. ЦИК может отказать в регистрации.

Шансов нет, изначально было "он даже подавать документы не будет". Скрин где-то у меня есть
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:46

  pesikot написав:
  airmax78 написав:У Унуноктия есть последний шанс. ЦИК может отказать в регистрации.

Шансов нет, изначально было "он даже подавать документы не будет". Скрин где-то у меня есть

Да, было. Но если откажут в регистрации - все равно защитаем Унуноктию победу.
airmax78
 
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