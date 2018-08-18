это чё за комплекс такой дорожает в то время как все дешевеет???
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Додано: Нед 03 лют, 2019 17:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это чё за комплекс такой дорожает в то время как все дешевеет???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Нед 03 лют, 2019 18:09
Не знаю просто какие от этого привилегии(возможно карта киевлянина какая то или еще что то). Но вроде как по удобству добраться к метро при адекватной на данной момент цене квартиры хороший вариант. И застройщик надежный как бы.
А может просто буду сдавать в будущем.
Додано: Нед 03 лют, 2019 18:17
Это ЖК Одесский бульвар, логично же что постройка дорожает по мере возведения этажей до сдачи в эксплуатацию, вроде везде так.
Что то тут пишут, что и вторичка дорожать начала.Конечно мнений много.
Риски я конечно понимаю, и в основном они политические,
но и матрас он просто начинает таить периодически, сидеть и ждать кризиса или еще чего то, надоело уже.
Додано: Нед 03 лют, 2019 18:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Уня, за базар надо держать ответ.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Нед 03 лют, 2019 18:29
Через черный вход пришел, это триумф
Живите своим умом!
Додано: Нед 03 лют, 2019 18:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ответ там же, где и курс 33
Додано: Нед 03 лют, 2019 18:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Единственный кандидат, зашедший с черного хода, я что-то так и предполагал, что или скрытно пройдет или доверенность кому-то даст, чтобы незаметно пронести документы.
Но хоть сдал документы, и интригу сохранил.
Додано: Нед 03 лют, 2019 18:41
У Унуноктия есть последний шанс. ЦИК может отказать в регистрации.
Додано: Нед 03 лют, 2019 18:44
Шансов нет, изначально было "он даже подавать документы не будет". Скрин где-то у меня есть
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Нед 03 лют, 2019 18:46
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