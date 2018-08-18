Додано: Нед 03 лют, 2019 20:04

Kostia написав: Ремонт както дорого получился, или вы посчитали в ремонт работы по подклбчению стиралки, мойки, бойлера и т д?

А по мебели очень дешево както полцчилось если без бу. Что вы покупали? Спасибо Ремонт както дорого получился, или вы посчитали в ремонт работы по подклбчению стиралки, мойки, бойлера и т д?А по мебели очень дешево както полцчилось если без бу. Что вы покупали? Спасибо

Я считаю, что ремонт получился недорого. Посчитано все. И заносы, и доставки.Ради справедливости могу сказать, что итоговую сумму не высчитывал, потому что, когда вкладываешься в тему, все считаешь. Когда выходишь, жалко тратить на это время. Посчитал только по вашей просьбе. Может где-то и ошибся. Будет время, пересчитаю.В любом ремонте основную часть затягивают санузлы. В аркадовских звездочках вся сантехника была под снос. Плитка, покраска, шторы и т. п. Корпусная мебель преимущественно из Эпика с бесплатной доставкой. Мягкая - интернет магазины с олх.