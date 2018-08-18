Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Влад, во сколько вложились в ремонт и отдельно мебель для сдачи? Что покупали
В среднем ремонт 2400, техника + мебель 1500. Материалы 27юа с доставкой. Кое-что с рынка. Мебель и техника где дешевле. Интернет магазины, Эпик, Розетка, цеховики с олха. Попытки покупки бу с олха ни к чему хорошему не привели. Нужно было сидеть искать, ехать, убивать полдня, организовывать машину и грузчиков. Оно того не стоит.
Ремонт както дорого получился, или вы посчитали в ремонт работы по подклбчению стиралки, мойки, бойлера и т д? А по мебели очень дешево както полцчилось если без бу. Что вы покупали? Спасибо
принадлежащие Дубинскому и его супруге квартиры сданы в аренду, но с 2014 года ни телеведущий, ни его жена не декларировали доходы от этого вида деятельности. В ежегодно подаваемых в налоговые органы декларациях предприниматель Александр Дубинский указывает нули, при этом арендный бизнес ведет нелегально, злостно уклоняясь от уплаты налогов.
зы: кто бы мог подумать, правда?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Kostia написав:Влад, во сколько вложились в ремонт и отдельно мебель для сдачи? Что покупали
В среднем ремонт 2400, техника + мебель 1500. Материалы 27юа с доставкой. Кое-что с рынка. Мебель и техника где дешевле. Интернет магазины, Эпик, Розетка, цеховики с олха. Попытки покупки бу с олха ни к чему хорошему не привели. Нужно было сидеть искать, ехать, убивать полдня, организовывать машину и грузчиков. Оно того не стоит.
Ремонт както дорого получился, или вы посчитали в ремонт работы по подклбчению стиралки, мойки, бойлера и т д? А по мебели очень дешево както полцчилось если без бу. Что вы покупали? Спасибо
не, конечно эти работы в стоимости ремонта учитывать не нужно, это безоплатно делают понаехавшие марсиане
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Kostia написав:Ремонт както дорого получился, или вы посчитали в ремонт работы по подклбчению стиралки, мойки, бойлера и т д? А по мебели очень дешево както полцчилось если без бу. Что вы покупали? Спасибо
Я считаю, что ремонт получился недорого. Посчитано все. И заносы, и доставки. Ради справедливости могу сказать, что итоговую сумму не высчитывал, потому что, когда вкладываешься в тему, все считаешь. Когда выходишь, жалко тратить на это время. Посчитал только по вашей просьбе. Может где-то и ошибся. Будет время, пересчитаю. В любом ремонте основную часть затягивают санузлы. В аркадовских звездочках вся сантехника была под снос. Плитка, покраска, шторы и т. п. Корпусная мебель преимущественно из Эпика с бесплатной доставкой. Мягкая - интернет магазины с олх.
По факту могу сказать, что идея вкладываться в двушки ради стабильности арендаторов обернулась убытками. Все вложения в ремонт выше бомж уровня принесли убытки. Идея сдать без мебели вообще не выдержала столкновения с реальностью. Нужна доходность - гостинки-студии с супер дешевым бомж ремонтом, который выглядит красиво только на фото. Сейчас все решает только цена.
Vlad442 написав:По факту могу сказать, что идея вкладываться в двушки ради стабильности арендаторов обернулась убытками. Все вложения в ремонт выше бомж уровня принесли убытки. Идея сдать без мебели вообще не выдержала столкновения с реальностью. Нужна доходность - гостинки-студии с супер дешевым бомж ремонтом, который выглядит красиво только на фото. Сейчас все решает только цена.
А почему? Народ хочет жить в однушках? Или в этом сегменте народ не может себе позволить арендовать хотя бы двушки? Сдать без мебели - 100% можно. Просто поиски арендатора занимают время.