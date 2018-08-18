RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3529353035313532

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:54

  Vlad442 написав:
  Kostia написав:Влад, во сколько вложились в ремонт и отдельно мебель для сдачи? Что покупали

В среднем ремонт 2400, техника + мебель 1500.
Материалы 27юа с доставкой. Кое-что с рынка.
Мебель и техника где дешевле. Интернет магазины, Эпик, Розетка, цеховики с олха.
Попытки покупки бу с олха ни к чему хорошему не привели. Нужно было сидеть искать, ехать, убивать полдня, организовывать машину и грузчиков. Оно того не стоит.

Ремонт както дорого получился, или вы посчитали в ремонт работы по подклбчению стиралки, мойки, бойлера и т д?
А по мебели очень дешево както полцчилось если без бу. Что вы покупали? Спасибо
Kostia
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До американцев скоро начнет доходить, что дома из картона это не очень хороший компромисс: https://videoboom.cc/silnye-zamorozki-v ... Y6Re6x_JOo
airmax78
 
Повідомлень: 27809
З нами з: 25.10.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 3086 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:55

  airmax78 написав:Но если откажут в регистрации...

работать бы вам в бюро прогнозов или гидрометцентре.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13560
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1827 раз.
Подякували: 3849 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:00

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

из жизни борцунов с коррупцией:


Владелец восьми квартир Александр Дубинский нелегально ведет арендный бизнес

https://uainfo.org/blognews/1538657154- ... galno.html

принадлежащие Дубинскому и его супруге квартиры сданы в аренду, но с 2014 года ни телеведущий, ни его жена не декларировали доходы от этого вида деятельности. В ежегодно подаваемых в налоговые органы декларациях предприниматель Александр Дубинский указывает нули, при этом арендный бизнес ведет нелегально, злостно уклоняясь от уплаты налогов.

зы: кто бы мог подумать, правда?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5900
З нами з: 05.06.16
Подякував: 334 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:08

  kingkongovets написав:зы: кто бы мог подумать, правда?)

ну то коррупция - это у других.
А у него - просто трошки бизнес
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 31.08.09
Подякував: 177 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:21

  Kostia написав:
  Vlad442 написав:
  Kostia написав:Влад, во сколько вложились в ремонт и отдельно мебель для сдачи? Что покупали

В среднем ремонт 2400, техника + мебель 1500.
Материалы 27юа с доставкой. Кое-что с рынка.
Мебель и техника где дешевле. Интернет магазины, Эпик, Розетка, цеховики с олха.
Попытки покупки бу с олха ни к чему хорошему не привели. Нужно было сидеть искать, ехать, убивать полдня, организовывать машину и грузчиков. Оно того не стоит.

Ремонт както дорого получился, или вы посчитали в ремонт работы по подклбчению стиралки, мойки, бойлера и т д?
А по мебели очень дешево както полцчилось если без бу. Что вы покупали? Спасибо

не, конечно эти работы в стоимости ремонта учитывать не нужно, это безоплатно делают понаехавшие марсиане :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10208
З нами з: 05.06.13
Подякував: 453 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Ремонт както дорого получился, или вы посчитали в ремонт работы по подклбчению стиралки, мойки, бойлера и т д?
А по мебели очень дешево както полцчилось если без бу. Что вы покупали? Спасибо

Я считаю, что ремонт получился недорого. Посчитано все. И заносы, и доставки.
Ради справедливости могу сказать, что итоговую сумму не высчитывал, потому что, когда вкладываешься в тему, все считаешь. Когда выходишь, жалко тратить на это время. Посчитал только по вашей просьбе. Может где-то и ошибся. Будет время, пересчитаю.
В любом ремонте основную часть затягивают санузлы. В аркадовских звездочках вся сантехника была под снос. Плитка, покраска, шторы и т. п. Корпусная мебель преимущественно из Эпика с бесплатной доставкой. Мягкая - интернет магазины с олх.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5122
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:09

По факту могу сказать, что идея вкладываться в двушки ради стабильности арендаторов обернулась убытками. Все вложения в ремонт выше бомж уровня принесли убытки. Идея сдать без мебели вообще не выдержала столкновения с реальностью.
Нужна доходность - гостинки-студии с супер дешевым бомж ремонтом, который выглядит красиво только на фото. Сейчас все решает только цена.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5122
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:12

  Vlad442 написав:По факту могу сказать, что идея вкладываться в двушки ради стабильности арендаторов обернулась убытками. Все вложения в ремонт выше бомж уровня принесли убытки. Идея сдать без мебели вообще не выдержала столкновения с реальностью.
Нужна доходность - гостинки-студии с супер дешевым бомж ремонтом, который выглядит красиво только на фото. Сейчас все решает только цена.

А почему? Народ хочет жить в однушках? Или в этом сегменте народ не может себе позволить арендовать хотя бы двушки?
Сдать без мебели - 100% можно. Просто поиски арендатора занимают время.
airmax78
 
Повідомлень: 27809
З нами з: 25.10.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 3086 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:17

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:мнение архитектора

Зображення

Это ж шедевр, рендеры которого я постил здесь около месяца назад. Кстати выводы сделал почти слово в слово как и Сивак.
Реально Одессе устроили архитектурный геноцид. Но Косте бы понравилось.

Вы так перевираете, не можете усвоить суть, поэтому вас тут никто не уважает,
Kostia
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 3529353035313532
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1301, 1302, 1303
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13022 2232136
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лют, 2019 20:17
Vlad442
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6102
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5594
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.