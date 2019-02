Додано: Нед 03 лют, 2019 19:00







Владелец восьми квартир Александр Дубинский нелегально ведет арендный бизнес



https://uainfo.org/blognews/1538657154- ... galno.html



принадлежащие Дубинскому и его супруге квартиры сданы в аренду, но с 2014 года ни телеведущий, ни его жена не декларировали доходы от этого вида деятельности. В ежегодно подаваемых в налоговые органы декларациях предприниматель Александр Дубинский указывает нули, при этом арендный бизнес ведет нелегально, злостно уклоняясь от уплаты налогов.



зы: кто бы мог подумать, правда?) из жизни борцунов с коррупцией:

