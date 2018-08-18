Время - деньги. Все, кто хотел снять без мебели, хотели сделать это нашару. По цене комнаты в общаге.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Время - деньги. Все, кто хотел снять без мебели, хотели сделать это нашару. По цене комнаты в общаге.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:20
Я работу по установке бойлера считаб в цену бойлера и т д
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:29
Костя, я стараюсь. Не все получается, к сожалению. Но суть я усвоил: сначала, закрыв глаза на все, всех расселяем, желательно поближе к центру. А потом открываем глаза и приходим в ужОс от того, что вокруг сплошной ПОХ. Эти ребята с Лузановки четко руководствуются вашей теорией: дешевле - значит лучше.
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Влад, спасибо за ответы.
Я в эпике вижу цены,что кухня и диван будут стоить уже 20, стиралка 6, плита 6,вытяжка 3,шкаф 3,бойлер 3,стол и стулья 3,холдильник 6, это без мебели в ванную, штор, и т д
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:41
Это арендаторы старой формации. Вам с ними не по пути. Жаль, конечно, что экспаты в Украине на долго не задерживаются и тоже предпочитают с мебелью снимать. Надеюсь с ростом благосостояния и открытием Икеи у нас аренда без мебели тоже станет основным видом аренды в новостроях/в квартирах с новым ремонтом.
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:44
Ничего страшного. Обычный нишевой проект, жуткое расположение, куча комаров, периодическое подтопление района, цена 510-590 долларов за метр.
Имеет право на жизнь.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Икея это не панацея. Она не принц на белом коне, который придет и сделает все дешево. Корпусная мебель в Эпике достаточно дешевая. Проблема в том, что у нас такие низкие доходы, которые не позволяют арендаторам считать мебель расходником. Уже не как в 19 веке, когда шкаф передавался через поколения, но еще и не как в Америке, когда при переезде мебель дешевле на мусорку, чем перевозить.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:54
Не имеет оно права на жизнь. И если бы только это и только в Лузановке.
Одесса в какой-то строительной оккупации находится.
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:57
Благосостояние я и назвал основной причиной. Плюс: повышение уровня защищенности арендатора и арендодателя и перевод взаимоотношений в правовое долгосрочное русло. Чтобы договор аренды - минимум на 3 года, лучше - на 5 лет. Тогда и подход будет совсем другой.
Никто, кстати, особо не выбрасывает мебель на мусорку при переезде и в Штатах. Икея - потому что они предлагают комплексные решения за относительно недорого. Зашел, увидел всю свою будущую комнату "от и до", купил и не паришься. Никто из украинских производителей ничего подобного и близко не предлагает.
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:04
airmax78 А вы не думали почему не предлагают? А я вам отвечу, что она нах... не нужна за эти деньги. За эти деньги можно заказать мебель по индивидуальному заказу. В эконом сегменте корпусной мебели от Эпика нет конкурентов.
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