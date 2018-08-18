Додано: Нед 03 лют, 2019 20:54

airmax78 написав: Надеюсь с ростом благосостояния и открытием Икеи у нас аренда без мебели тоже станет основным видом аренды в новостроях/в квартирах с новым ремонтом. Надеюсь с ростом благосостояния и открытием Икеи у нас аренда без мебели тоже станет основным видом аренды в новостроях/в квартирах с новым ремонтом.

Икея это не панацея. Она не принц на белом коне, который придет и сделает все дешево. Корпусная мебель в Эпике достаточно дешевая. Проблема в том, что у нас такие низкие доходы, которые не позволяют арендаторам считать мебель расходником. Уже не как в 19 веке, когда шкаф передавался через поколения, но еще и не как в Америке, когда при переезде мебель дешевле на мусорку, чем перевозить.