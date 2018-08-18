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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3531353235333534>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Просто поиски арендатора занимают время.

Время - деньги. Все, кто хотел снять без мебели, хотели сделать это нашару. По цене комнаты в общаге.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:20

  Прохожий написав:
  Kostia написав:
  Vlad442 написав:В среднем ремонт 2400, техника + мебель 1500.
Материалы 27юа с доставкой. Кое-что с рынка.
Мебель и техника где дешевле. Интернет магазины, Эпик, Розетка, цеховики с олха.
Попытки покупки бу с олха ни к чему хорошему не привели. Нужно было сидеть искать, ехать, убивать полдня, организовывать машину и грузчиков. Оно того не стоит.

Ремонт както дорого получился, или вы посчитали в ремонт работы по подклбчению стиралки, мойки, бойлера и т д?
А по мебели очень дешево както полцчилось если без бу. Что вы покупали? Спасибо

не, конечно эти работы в стоимости ремонта учитывать не нужно, это безоплатно делают понаехавшие марсиане :mrgreen:

Я работу по установке бойлера считаб в цену бойлера и т д
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:29

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:мнение архитектора

Зображення

Это ж шедевр, рендеры которого я постил здесь около месяца назад. Кстати выводы сделал почти слово в слово как и Сивак.
Реально Одессе устроили архитектурный геноцид. Но Косте бы понравилось.

Вы так перевираете, не можете усвоить суть, поэтому вас тут никто не уважает,

Костя, я стараюсь. Не все получается, к сожалению. Но суть я усвоил: сначала, закрыв глаза на все, всех расселяем, желательно поближе к центру. А потом открываем глаза и приходим в ужОс от того, что вокруг сплошной ПОХ. Эти ребята с Лузановки четко руководствуются вашей теорией: дешевле - значит лучше.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Влад, спасибо за ответы.
Я в эпике вижу цены,что кухня и диван будут стоить уже 20, стиралка 6, плита 6,вытяжка 3,шкаф 3,бойлер 3,стол и стулья 3,холдильник 6, это без мебели в ванную, штор, и т д
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:41

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Просто поиски арендатора занимают время.

Время - деньги. Все, кто хотел снять без мебели, хотели сделать это нашару. По цене комнаты в общаге.

Это арендаторы старой формации. Вам с ними не по пути. Жаль, конечно, что экспаты в Украине на долго не задерживаются и тоже предпочитают с мебелью снимать. Надеюсь с ростом благосостояния и открытием Икеи у нас аренда без мебели тоже станет основным видом аренды в новостроях/в квартирах с новым ремонтом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:44

  airmax78 написав:Эти ребята с Лузановки четко руководствуются вашей теорией: дешевле - значит лучше.


Ничего страшного. Обычный нишевой проект, жуткое расположение, куча комаров, периодическое подтопление района, цена 510-590 долларов за метр.
Имеет право на жизнь.
[url][/url]https://novostroyki.lun.ua/uk/жк-лузанівський-парк-одеса[url][/url]
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Надеюсь с ростом благосостояния и открытием Икеи у нас аренда без мебели тоже станет основным видом аренды в новостроях/в квартирах с новым ремонтом.

Икея это не панацея. Она не принц на белом коне, который придет и сделает все дешево. Корпусная мебель в Эпике достаточно дешевая. Проблема в том, что у нас такие низкие доходы, которые не позволяют арендаторам считать мебель расходником. Уже не как в 19 веке, когда шкаф передавался через поколения, но еще и не как в Америке, когда при переезде мебель дешевле на мусорку, чем перевозить.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:54

  freeze написав:
  airmax78 написав:Эти ребята с Лузановки четко руководствуются вашей теорией: дешевле - значит лучше.


Ничего страшного. Обычный нишевой проект, жуткое расположение, куча комаров, периодическое подтопление района, цена 510-590 долларов за метр.
Имеет право на жизнь.
[url][/url]https://novostroyki.lun.ua/uk/жк-лузанівський-парк-одеса[url][/url]

Не имеет оно права на жизнь. И если бы только это и только в Лузановке.
Одесса в какой-то строительной оккупации находится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:57

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Надеюсь с ростом благосостояния и открытием Икеи у нас аренда без мебели тоже станет основным видом аренды в новостроях/в квартирах с новым ремонтом.

Икея это не панацея. Она не принц на белом коне, который придет и сделает все дешево. Корпусная мебель в Эпике достаточно дешевая. Проблема в том, что у нас такие низкие доходы, которые не позволяют арендаторам считать мебель расходником. Уже не как в 19 веке, когда шкаф передавался через поколения, но еще и не как в Америке, когда при переезде мебель дешевле на мусорку, чем перевозить.

Благосостояние я и назвал основной причиной. Плюс: повышение уровня защищенности арендатора и арендодателя и перевод взаимоотношений в правовое долгосрочное русло. Чтобы договор аренды - минимум на 3 года, лучше - на 5 лет. Тогда и подход будет совсем другой.
Никто, кстати, особо не выбрасывает мебель на мусорку при переезде и в Штатах. Икея - потому что они предлагают комплексные решения за относительно недорого. Зашел, увидел всю свою будущую комнату "от и до", купил и не паришься. Никто из украинских производителей ничего подобного и близко не предлагает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:04

airmax78 А вы не думали почему не предлагают? А я вам отвечу, что она нах... не нужна за эти деньги. За эти деньги можно заказать мебель по индивидуальному заказу. В эконом сегменте корпусной мебели от Эпика нет конкурентов.
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