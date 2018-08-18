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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:07
Nikita1000 написав:airmax78
А вы не думали почему не предлагают? А я вам отвечу, что она нах... не нужна за эти деньги.
Ерунда полная. Не предлагают, потому что, чтобы такое предлагать, нужно иметь такую империю как у Икеи, где производится абсолютно все. Плюс нужно иметь армию дизайнеров. Наши же могут только копировать какие-то элементы, что-то на заказ делать. Это совсем другой уровень. Это даже больше чем отличие строительного супермаркета от лотка дяди Васи на строительном рынке.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:14
Влад молодец, вложился по минимуму. Хотелось бы услышать историю сдачи своей прелести. Ну и за скока сдал и кому.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:14
Nikita1000 написав:
В эконом сегменте корпусной мебели от Эпика нет конкурентов.
И мы говорим об этом в свете аренды квартир без мебели. Сколько мне Эпик будет свою убогую корпусную мебель по индивидуальному заказу ваять? Месяц, два, три? Каким в очередь становится? Я там как-то лист фанеры хотел распилить - сказали: приезжайте на следующей неделе, ближе к пятнице.
А в Икее я зашел, выбрал, на следующий день оно все в квартире.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:20
Nikita1000 написав:
Влад молодец, вложился по минимуму. Хотелось бы услышать историю сдачи своей прелести. Ну и за скока сдал и кому.
Влад "круть верть". Мы за два года так и не услышали цифру входа, цифру простоя, цифру предполагаемой аренды, выхода. Только длинные нудные посты о том, какой он ниибаца финансист, и как он докуа заработает, ЕСЛИ выйдет.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:21
airmax78
В эпике есть и готовые наборы. Сегодня купил. завтра привезли. В Икеа под заказ будут два месяца везти. Или бери что есть. Но я не о том. Основной критерий в экономе, это цена.Корпусная мебель и кухни от Эпика в два раза дешевле. Икеа не для бедных. Да и богатых я там тоже не видел.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:55
сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой
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