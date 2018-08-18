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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3532353335343535>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Влад молодец, вложился по минимуму. Хотелось бы услышать историю сдачи своей прелести. Ну и за скока сдал и кому.
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:14

  Nikita1000 написав:В эконом сегменте корпусной мебели от Эпика нет конкурентов.

И мы говорим об этом в свете аренды квартир без мебели. Сколько мне Эпик будет свою убогую корпусную мебель по индивидуальному заказу ваять? Месяц, два, три? Каким в очередь становится? Я там как-то лист фанеры хотел распилить - сказали: приезжайте на следующей неделе, ближе к пятнице.
А в Икее я зашел, выбрал, на следующий день оно все в квартире.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:20

  Nikita1000 написав:Влад молодец, вложился по минимуму. Хотелось бы услышать историю сдачи своей прелести. Ну и за скока сдал и кому.

Влад "круть верть". Мы за два года так и не услышали цифру входа, цифру простоя, цифру предполагаемой аренды, выхода. Только длинные нудные посты о том, какой он ниибаца финансист, и как он докуа заработает, ЕСЛИ выйдет.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:21

airmax78 В эпике есть и готовые наборы. Сегодня купил. завтра привезли. В Икеа под заказ будут два месяца везти. Или бери что есть. Но я не о том. Основной критерий в экономе, это цена.Корпусная мебель и кухни от Эпика в два раза дешевле. Икеа не для бедных. Да и богатых я там тоже не видел. :D
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:57

  Nikita1000 написав:Влад молодец, вложился по минимуму. Хотелось бы услышать историю сдачи своей прелести. Ну и за скока сдал и кому.

а он никому и ничего несдал
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:10

Оранжевый-хит сезона Воскресенье удалось. :mrgreen:
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:11

Дороже всего арендовать квартиры в центре Киева. В сравнении с 2018 годом аренда жилья в Киеве подешевела на 10%. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media. По данным риэлтеров, если летом однокомнатные квартиры на Оболони сдавались в среднем по 9 тыс. грн, то теперь – уже по 8 тыс. Ставки аренды зависят, в первую очередь, от района, близости метро и удобства транспортной развязки. Во вторую – от качества самого жилья. В целом старый фонд сдается на 15-20% дешевле новостроя. Дороже всего арендовать квартиры в центре Киева. За «однушку» придется выложить 9-11 тыс., за «двушку» – 12-16 тыс., а за «трешку» – уже 15-19 тыс. В самых отдаленных районах города вроде Борщаговки и Троещины аренда стоит в 1,5 раза дешевле. Скромную «однушку» можно найти и за 5 тыс. грн, «двушку» – за 8 тыс.

http://hronika.info/obwestvo/394988-v-k ... hilya.html
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:17

это ветка про аренду???

опять назойливое зужжжжание на ветке...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:20

  Прохожий написав:это ветка про аренду???

опять назойливое зужжжжание на ветке...


Вы считаете что падение цен на аренду никак не связано с падением/ростом цен на недвигу?
Живите своим умом!
zzzzzz
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