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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Влад молодец, вложился по минимуму. Хотелось бы услышать историю сдачи своей прелести. Ну и за скока сдал и кому.
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:14
И мы говорим об этом в свете аренды квартир без мебели. Сколько мне Эпик будет свою убогую корпусную мебель по индивидуальному заказу ваять? Месяц, два, три? Каким в очередь становится? Я там как-то лист фанеры хотел распилить - сказали: приезжайте на следующей неделе, ближе к пятнице.
А в Икее я зашел, выбрал, на следующий день оно все в квартире.
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:20
Влад "круть верть". Мы за два года так и не услышали цифру входа, цифру простоя, цифру предполагаемой аренды, выхода. Только длинные нудные посты о том, какой он ниибаца финансист, и как он докуа заработает, ЕСЛИ выйдет.
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:21
airmax78 В эпике есть и готовые наборы. Сегодня купил. завтра привезли. В Икеа под заказ будут два месяца везти. Или бери что есть. Но я не о том. Основной критерий в экономе, это цена.Корпусная мебель и кухни от Эпика в два раза дешевле. Икеа не для бедных. Да и богатых я там тоже не видел.
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:57
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:11
Дороже всего арендовать квартиры в центре Киева. В сравнении с 2018 годом аренда жилья в Киеве подешевела на 10%. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media. По данным риэлтеров, если летом однокомнатные квартиры на Оболони сдавались в среднем по 9 тыс. грн, то теперь – уже по 8 тыс. Ставки аренды зависят, в первую очередь, от района, близости метро и удобства транспортной развязки. Во вторую – от качества самого жилья. В целом старый фонд сдается на 15-20% дешевле новостроя. Дороже всего арендовать квартиры в центре Киева. За «однушку» придется выложить 9-11 тыс., за «двушку» – 12-16 тыс., а за «трешку» – уже 15-19 тыс. В самых отдаленных районах города вроде Борщаговки и Троещины аренда стоит в 1,5 раза дешевле. Скромную «однушку» можно найти и за 5 тыс. грн, «двушку» – за 8 тыс.
Живите своим умом!
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:17
это ветка про аренду???
опять назойливое зужжжжание на ветке...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:20
Вы считаете что падение цен на аренду никак не связано с падением/ростом цен на недвигу?
Живите своим умом!
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