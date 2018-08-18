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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3532353335343535

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:23

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:это ветка про аренду???

опять назойливое зужжжжание на ветке...


Вы считаете что падение цен на аренду никак не связано с падением/ростом цен на недвигу?

Я считаю что тут ветка не про аренду и не гадь тут.
есть профильные
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

по чем будут квартиры в Киеве, когда так начнут ремонтировать люки сори, не удержалась (подсмотрела на фупе)
https://twitter.com/i/status/1091987908775440384
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:50

  Оранжевый-хит сезона написав:сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой

Телефоны хороших электрика и сантехника должны хранится так же бережно, как телефон хорошего врача или одноклассника прокурора.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посмотрел аналитику Эрика Наймана за январь. В конце говорил про недвижимость.Говорит, что по всему миру начали снижаться цены на недвигу и это первый признак начала мирового кризиса. Но обещает февраль спокойным. :D
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:04

  Nikita1000 написав:Посмотрел аналитику Эрика Наймана за январь. В конце говорил про недвижимость.Говорит, что по всему миру начали снижаться цены на недвигу и это первый признак начала мирового кризиса. Но обещает февраль спокойным. :D


Первый маркер всегда идет индекс Baltic Dry.
Не факт что кризис будет, может быть просто замедление роста экономики.
В отдельных странах рост ВВП может опуститься до 0
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:15

  zzzzzz написав:
  Nikita1000 написав:Посмотрел аналитику Эрика Наймана за январь. В конце говорил про недвижимость.Говорит, что по всему миру начали снижаться цены на недвигу и это первый признак начала мирового кризиса. Но обещает февраль спокойным. :D


Первый маркер всегда идет индекс Baltic Dry.
Не факт что кризис будет, может быть просто замедление роста экономики.
В отдельных странах рост ВВП может опуститься до 0

Кризис как бы уже начинался в декабре 2018.
Но тут прибежал ФРС с цистерной ликвидности и начал наливать всем страдающим от финансового похмелья. И пообещал весь 2019 безотказно похмелять.
ПС Деньги это условность.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:24

Киевский горсовет установил для местных застройщиков размеры налогов и сборов.

Городской совет столицы установил новые размеры сборов с предприятий, работающих в сфере коллективного жилого и многоквартирного жилого строительства, включающего торгово-развлекательные и рыночные объекты. Таким образом, с начала текущего года сбор с девелоперов и застройщиков станет меньше в тридцать раз – с 1% до 0,03% размера минимальной заработной платы.

Так, ставки сборов для столицы на 2019й год для коллективного жилого и многоквартирного жилого строительства составляют 0,03%, для коллективного садоводства – 0,3%, для строительства и обслуживания жилых домов и хозяйственных зданий – 0,03%, для сооружения и обслуживания домов временного проживания – 0,03%.

Для гаражного строительства – 0,1%, для строительства и обслуживания паркингов и автостоянок – 0,1%, для дачного строительства – 0,1%. Как сообщалось ранее, минимальная зарплата в стране увеличилась с января текущего года на 12% и составила 4173 гривен, что изменило порядок начисления целого ряда обязательных платежей, рассчитываемых из размера минимальной зарплаты.

https://strou.net/novosti/2019/1776-sbo ... syatki-raz
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://mobile.twitter.com/kyivmetroale ... 8243122177
Faceless
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