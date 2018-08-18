Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой
Телефоны хороших электрика и сантехника должны хранится так же бережно, как телефон хорошего врача или одноклассника прокурора.
Посмотрел аналитику Эрика Наймана за январь. В конце говорил про недвижимость.Говорит, что по всему миру начали снижаться цены на недвигу и это первый признак начала мирового кризиса. Но обещает февраль спокойным.
Nikita1000 написав:Посмотрел аналитику Эрика Наймана за январь. В конце говорил про недвижимость.Говорит, что по всему миру начали снижаться цены на недвигу и это первый признак начала мирового кризиса. Но обещает февраль спокойным.
Первый маркер всегда идет индекс Baltic Dry. Не факт что кризис будет, может быть просто замедление роста экономики. В отдельных странах рост ВВП может опуститься до 0
Nikita1000 написав:Посмотрел аналитику Эрика Наймана за январь. В конце говорил про недвижимость.Говорит, что по всему миру начали снижаться цены на недвигу и это первый признак начала мирового кризиса. Но обещает февраль спокойным.
Первый маркер всегда идет индекс Baltic Dry. Не факт что кризис будет, может быть просто замедление роста экономики. В отдельных странах рост ВВП может опуститься до 0
Кризис как бы уже начинался в декабре 2018. Но тут прибежал ФРС с цистерной ликвидности и начал наливать всем страдающим от финансового похмелья. И пообещал весь 2019 безотказно похмелять. ПС Деньги это условность.
Киевский горсовет установил для местных застройщиков размеры налогов и сборов.
Городской совет столицы установил новые размеры сборов с предприятий, работающих в сфере коллективного жилого и многоквартирного жилого строительства, включающего торгово-развлекательные и рыночные объекты. Таким образом, с начала текущего года сбор с девелоперов и застройщиков станет меньше в тридцать раз – с 1% до 0,03% размера минимальной заработной платы.
Так, ставки сборов для столицы на 2019й год для коллективного жилого и многоквартирного жилого строительства составляют 0,03%, для коллективного садоводства – 0,3%, для строительства и обслуживания жилых домов и хозяйственных зданий – 0,03%, для сооружения и обслуживания домов временного проживания – 0,03%.
Для гаражного строительства – 0,1%, для строительства и обслуживания паркингов и автостоянок – 0,1%, для дачного строительства – 0,1%. Как сообщалось ранее, минимальная зарплата в стране увеличилась с января текущего года на 12% и составила 4173 гривен, что изменило порядок начисления целого ряда обязательных платежей, рассчитываемых из размера минимальной зарплаты.