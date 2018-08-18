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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лют, 2019 23:41
ага про 5 лет проектирования забора)
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 04 лют, 2019 00:05
2018 год был скучным по недвиге... а летом 2019 года будет весело
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Додано: Пон 04 лют, 2019 00:06
Оранжевый-хит сезона Ничего страшного, на Лысогорский тоже рано или поздно дотянут метро. Лучше скажите, в свете вновь открывшихся обстоятельств, кто будет следующим Президентом?
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airmax78
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Додано: Пон 04 лют, 2019 00:10
airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона
Ничего страшного, на Лысогорский тоже рано или поздно дотянут метро. Лучше скажите, в свете вновь открывшихся обстоятельств, кто будет следующим Президентом?
Зеленский... и это правильно... наконец то Украина станет по сути а не по букве парламентско-президенской... и начнут строить хотя бы по 1 станции метров год... и мост на троещину и ещё несколько мостов через Днепр
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 04 лют, 2019 00:12
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона
Ничего страшного, на Лысогорский тоже рано или поздно дотянут метро. Лучше скажите, в свете вновь открывшихся обстоятельств, кто будет следующим Президентом?
Зеленский... и это правильно... наконец то Украина станет по сути а не по букве парламентско-президенской... и начнут строить хотя бы по 1 станции метров год... и мост на троещину и ещё несколько мостов через Днепр
Зеленский же ответил, что никому ничего не должен, а вы мосты да метро.
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Zebra
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Додано: Пон 04 лют, 2019 00:14
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона
Ничего страшного, на Лысогорский тоже рано или поздно дотянут метро. Лучше скажите, в свете вновь открывшихся обстоятельств, кто будет следующим Президентом?
Зеленский... и это правильно... наконец то Украина станет по сути а не по букве парламентско-президенской... и начнут строить хотя бы по 1 станции метров год... и мост на троещину и ещё несколько мостов через Днепр
Облегченно выдохнул. А то я уже волноваться начал и форсировать продажу прелести.
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airmax78
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Додано: Пон 04 лют, 2019 00:14
Zebra написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона
Ничего страшного, на Лысогорский тоже рано или поздно дотянут метро. Лучше скажите, в свете вновь открывшихся обстоятельств, кто будет следующим Президентом?
Зеленский... и это правильно... наконец то Украина станет по сути а не по букве парламентско-президенской... и начнут строить хотя бы по 1 станции метров год... и мост на троещину и ещё несколько мостов через Днепр
Зеленский же ответил, что никому ничего не должен, а вы мосты да метро.
Парламентсо-Президенской... когда глава государства Премьер министр который избирается в Парламенте от Большинства!
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Додано: Пон 04 лют, 2019 00:15
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона
Ничего страшного, на Лысогорский тоже рано или поздно дотянут метро. Лучше скажите, в свете вновь открывшихся обстоятельств, кто будет следующим Президентом?
Зеленский... и это правильно... наконец то Украина станет по сути а не по букве парламентско-президенской... и начнут строить хотя бы по 1 станции метров год... и мост на троещину и ещё несколько мостов через Днепр
Облегченно выдохнул. А то я уже волноваться начал и форсировать продажу прелести.
участок под дом купите и успокойтесь
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Додано: Пон 04 лют, 2019 00:17
Смена Президента пойдёт на пользу Стране!
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Додано: Пон 04 лют, 2019 00:18
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Облегченно выдохнул. А то я уже волноваться начал и форсировать продажу прелести.
участок под дом купите и успокойтесь
С ЗЕпрезидентом - только краткосрочная аренда. Возможно, даже, посуточная.
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