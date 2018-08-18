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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3534353535363537

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 00:19

  Оранжевый-хит сезона написав:Смена Президента пойдёт на пользу Стране!

Вы не уточнили какой стране.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 00:27

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Облегченно выдохнул. А то я уже волноваться начал и форсировать продажу прелести.

участок под дом купите и успокойтесь

С ЗЕпрезидентом - только краткосрочная аренда. Возможно, даже, посуточная.

Послушай Максика и сделай наоборот :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 00:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона Ничего страшного, на Лысогорский тоже рано или поздно дотянут метро. Лучше скажите, в свете вновь открывшихся обстоятельств, кто будет следующим Президентом?

Зеленский... и это правильно... наконец то Украина станет по сути а не по букве парламентско-президенской... и начнут строить хотя бы по 1 станции метров год... и мост на троещину и ещё несколько мостов через Днепр
Фиксируем ещё один прогноз великого прогнозуна :mrgreen:
Faceless
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