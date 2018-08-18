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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лют, 2019 00:19
Оранжевый-хит сезона написав:
Смена Президента пойдёт на пользу Стране!
Вы не уточнили какой стране.
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airmax78
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Додано: Пон 04 лют, 2019 00:27
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Облегченно выдохнул. А то я уже волноваться начал и форсировать продажу прелести.
участок под дом купите и успокойтесь
С ЗЕпрезидентом - только краткосрочная аренда. Возможно, даже, посуточная.
Послушай Максика и сделай наоборот
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 04 лют, 2019 00:38
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона
Ничего страшного, на Лысогорский тоже рано или поздно дотянут метро. Лучше скажите, в свете вновь открывшихся обстоятельств, кто будет следующим Президентом?
Зеленский... и это правильно... наконец то Украина станет по сути а не по букве парламентско-президенской... и начнут строить хотя бы по 1 станции метров год... и мост на троещину и ещё несколько мостов через Днепр
Фиксируем ещё один прогноз великого прогнозуна
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Faceless
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Додано: Пон 04 лют, 2019 01:06
Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона
Ничего страшного, на Лысогорский тоже рано или поздно дотянут метро. Лучше скажите, в свете вновь открывшихся обстоятельств, кто будет следующим Президентом?
Зеленский... и это правильно... наконец то Украина станет по сути а не по букве парламентско-президенской... и начнут строить хотя бы по 1 станции метров год... и мост на троещину и ещё несколько мостов через Днепр
Фиксируем ещё один прогноз великого прогнозуна
Ну значит точно порошок пройдет
уня такой
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Пон 04 лют, 2019 01:18
trololo написав:
Ну значит точно порошок пройдет
Комик - это "Собчак для Пети" во втором туре.
Есть шанс й.улю технично взуть.
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baffet
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