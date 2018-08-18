Оранжевый-хит сезона написав:

сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой