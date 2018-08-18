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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лют, 2019 00:27
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Облегченно выдохнул. А то я уже волноваться начал и форсировать продажу прелести.
участок под дом купите и успокойтесь
С ЗЕпрезидентом - только краткосрочная аренда. Возможно, даже, посуточная.
Послушай Максика и сделай наоборот
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 04 лют, 2019 00:38
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона
Ничего страшного, на Лысогорский тоже рано или поздно дотянут метро. Лучше скажите, в свете вновь открывшихся обстоятельств, кто будет следующим Президентом?
Зеленский... и это правильно... наконец то Украина станет по сути а не по букве парламентско-президенской... и начнут строить хотя бы по 1 станции метров год... и мост на троещину и ещё несколько мостов через Днепр
Фиксируем ещё один прогноз великого прогнозуна
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Faceless
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Додано: Пон 04 лют, 2019 01:06
Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона
Ничего страшного, на Лысогорский тоже рано или поздно дотянут метро. Лучше скажите, в свете вновь открывшихся обстоятельств, кто будет следующим Президентом?
Зеленский... и это правильно... наконец то Украина станет по сути а не по букве парламентско-президенской... и начнут строить хотя бы по 1 станции метров год... и мост на троещину и ещё несколько мостов через Днепр
Фиксируем ещё один прогноз великого прогнозуна
Ну значит точно порошок пройдет
уня такой
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Пон 04 лют, 2019 01:18
trololo написав:
Ну значит точно порошок пройдет
Комик - это "Собчак для Пети" во втором туре.
Есть шанс й.улю технично взуть.
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baffet
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Додано: Пон 04 лют, 2019 07:23
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой
Телефоны хороших электрика и сантехника должны хранится так же бережно, как телефон хорошего врача или одноклассника прокурора.
Прям таки! Як віра в "доброго царя!"
"Хороші" сантехніки і електрики розводять клієнтів на гроші,як сліпих котят!
Слід самому знати, як і що робити, і чітко ставити завдання пересічному сантехніку-електрику.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 04 лют, 2019 08:30, всього редагувалось 3 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Пон 04 лют, 2019 07:26
Оранжевый-хит сезона написав:
сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой
Страждалець Уноноктій)))
Нічого, вчись працювати руками!
Згодиться!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Пон 04 лют, 2019 08:18
Frant написав: Оранжевый-хит сезона написав:
сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой
Страждалець Уноноктій)))
Нічого, вчись працювати руками!
Згодиться!
Согласен, нужно уметь.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 08:19
Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона
Ничего страшного, на Лысогорский тоже рано или поздно дотянут метро. Лучше скажите, в свете вновь открывшихся обстоятельств, кто будет следующим Президентом?
Зеленский... и это правильно... наконец то Украина станет по сути а не по букве парламентско-президенской... и начнут строить хотя бы по 1 станции метров год... и мост на троещину и ещё несколько мостов через Днепр
Фиксируем ещё один прогноз великого прогнозуна
Ты уже фиксировал скринами что в 2018 начнется рост по Бомберу. Потом правда отказался петь гимны в мою честь
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Додано: Пон 04 лют, 2019 08:24
Оранжевый-хит сезона написав:
Ты уже фиксировал скринами что в 2018 начнется рост по Бомберу. П
Пруф хоть один будет?
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Faceless
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Додано: Пон 04 лют, 2019 08:29
Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Ты уже фиксировал скринами что в 2018 начнется рост по Бомберу. П
Пруф хоть один будет?
О!
Вже почався "дорожай"?
І трактори загуділи в полі?
Щось ранувато, ще не сезон)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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