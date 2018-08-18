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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3534353535363537

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 00:27

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Облегченно выдохнул. А то я уже волноваться начал и форсировать продажу прелести.

участок под дом купите и успокойтесь

С ЗЕпрезидентом - только краткосрочная аренда. Возможно, даже, посуточная.

Послушай Максика и сделай наоборот :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 00:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона Ничего страшного, на Лысогорский тоже рано или поздно дотянут метро. Лучше скажите, в свете вновь открывшихся обстоятельств, кто будет следующим Президентом?

Зеленский... и это правильно... наконец то Украина станет по сути а не по букве парламентско-президенской... и начнут строить хотя бы по 1 станции метров год... и мост на троещину и ещё несколько мостов через Днепр
Фиксируем ещё один прогноз великого прогнозуна :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 01:06

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона Ничего страшного, на Лысогорский тоже рано или поздно дотянут метро. Лучше скажите, в свете вновь открывшихся обстоятельств, кто будет следующим Президентом?

Зеленский... и это правильно... наконец то Украина станет по сути а не по букве парламентско-президенской... и начнут строить хотя бы по 1 станции метров год... и мост на троещину и ещё несколько мостов через Днепр
Фиксируем ещё один прогноз великого прогнозуна :mrgreen:


Ну значит точно порошок пройдет :) уня такой
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 01:18

  trololo написав:Ну значит точно порошок пройдет

Комик - это "Собчак для Пети" во втором туре.
Есть шанс й.улю технично взуть.
baffet
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 07:23

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой

Телефоны хороших электрика и сантехника должны хранится так же бережно, как телефон хорошего врача или одноклассника прокурора.

Прям таки! Як віра в "доброго царя!"
"Хороші" сантехніки і електрики розводять клієнтів на гроші,як сліпих котят!

Слід самому знати, як і що робити, і чітко ставити завдання пересічному сантехніку-електрику.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 04 лют, 2019 08:30, всього редагувалось 3 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 07:26

  Оранжевый-хит сезона написав:сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой

Страждалець Уноноктій)))

Нічого, вчись працювати руками!
Згодиться!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 08:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой

Страждалець Уноноктій)))

Нічого, вчись працювати руками!
Згодиться!
Согласен, нужно уметь.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 08:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона Ничего страшного, на Лысогорский тоже рано или поздно дотянут метро. Лучше скажите, в свете вновь открывшихся обстоятельств, кто будет следующим Президентом?

Зеленский... и это правильно... наконец то Украина станет по сути а не по букве парламентско-президенской... и начнут строить хотя бы по 1 станции метров год... и мост на троещину и ещё несколько мостов через Днепр
Фиксируем ещё один прогноз великого прогнозуна :mrgreen:
Ты уже фиксировал скринами что в 2018 начнется рост по Бомберу. Потом правда отказался петь гимны в мою честь ;)

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 08:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Ты уже фиксировал скринами что в 2018 начнется рост по Бомберу. П

Пруф хоть один будет?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 08:29

  Faceless написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ты уже фиксировал скринами что в 2018 начнется рост по Бомберу. П

Пруф хоть один будет?

О!
Вже почався "дорожай"?
І трактори загуділи в полі?

Щось ранувато, ще не сезон)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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