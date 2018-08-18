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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3536353735383539>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 08:43

  UA написав:Телефоны хороших электрика и сантехника должны хранится так же бережно, как телефон хорошего врача или одноклассника прокурора.

У меня есть один заказчик, которому я уже 8 или 9 квартир сделал лет за 5! По гарантийке выезжал один раз и то по мелочи (вечером на следующий день). Он даже не ходит в магазины, просто звонит, спрашивает какие фабрики стоит выбирать и "цена вопроса". Кстати никогда не торгуется!
rusramzik
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ты уже фиксировал скринами что в 2018 начнется рост по Бомберу. П

Пруф хоть один будет?
Это ты скринишь я людям на слово верю :)

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Розгпочнемо новий тиждень болі.

Ось Вам нова жертва.Зображення


:D

Ціна....
Востаннє редагувалось Первый в Пон 04 лют, 2019 09:14, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:14

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой

Телефоны хороших электрика и сантехника должны хранится так же бережно, как телефон хорошего врача или одноклассника прокурора.

Прям таки! Як віра в "доброго царя!"
"Хороші" сантехніки і електрики розводять клієнтів на гроші,як сліпих котят!

Слід самому знати, як і що робити, і чітко ставити завдання пересічному сантехніку-електрику.
За 500 грн можеш розважитись с дівками. Вистачить на годину?)))) :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:19

  Первый написав:Розгпочнемо новий тиждень болі.

Ось Вам нова жертва.Зображення


:D

Ціна....

На этом ЖК продавцы штор озолотятся. "Шторы - решают"(с)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
Faceless написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ты уже фиксировал скринами что в 2018 начнется рост по Бомберу. П

Пруф хоть один будет?
Это ты скринишь я людям на слово верю :)

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Понятно, сам выдумал, сам себе гимн спел. Ничего нового
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:38

  Первый написав:Розгпочнемо новий тиждень болі.

Ось Вам нова жертва.Зображення


:D

Ціна....


Мне вот интересно, детки которые будут играть во дворике между этими монстрами не будут испытывать психологического дискомфорта, там же даже солнце будет в лучшем случае 1 час в день светить .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:45

  zzzzzz написав:[

Мне вот интересно, детки которые будут играть во дворике между этими монстрами не будут испытывать психологического дискомфорта, там же даже солнце будет в лучшем случае 1 час в день светить .

А получится как на подвысоцкого, дети играются на площадке 7 детской больнице.


ПС
Подозреваю, что в метрополе квартиры с видом "окно в окно" имеют вид и на другую сторону.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:47

  zzzzzz написав:
  Первый написав:Розгпочнемо новий тиждень болі.

Ось Вам нова жертва.Зображення


:D

Ціна....


Мне вот интересно, детки которые будут играть во дворике между этими монстрами не будут испытывать психологического дискомфорта, там же даже солнце будет в лучшем случае 1 час в день светить .

То житло для укро-їліти.
Їхні діти в Омериці та Англії живуть.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:52

hume Количество квартир
374
Паркинг
подземный (535 паркомест)

па багатому
на этаже 5-6 квартир
Живите своим умом!
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