Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Телефоны хороших электрика и сантехника должны хранится так же бережно, как телефон хорошего врача или одноклассника прокурора.
У меня есть один заказчик, которому я уже 8 или 9 квартир сделал лет за 5! По гарантийке выезжал один раз и то по мелочи (вечером на следующий день). Он даже не ходит в магазины, просто звонит, спрашивает какие фабрики стоит выбирать и "цена вопроса". Кстати никогда не торгуется!
Оранжевый-хит сезона написав:сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой
Телефоны хороших электрика и сантехника должны хранится так же бережно, как телефон хорошего врача или одноклассника прокурора.
Прям таки! Як віра в "доброго царя!" "Хороші" сантехніки і електрики розводять клієнтів на гроші,як сліпих котят!
Слід самому знати, як і що робити, і чітко ставити завдання пересічному сантехніку-електрику. За 500 грн можеш розважитись с дівками. Вистачить на годину?))))