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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:53
hume написав:
А получится как на подвысоцкого, дети играются на площадке 7 детской больнице.
говорят щас вся тусня проходит в мопах - нах те площадки?
щас вам первый сунет фоточку хруща с детской площадкой и мопа цп или тетриса с детским утренником, вымытыми принаряженными детишками и их мамашками с поддутыми губами, снимающими все на айфоны
выводы как всегда любезно предоставят сделать нам самим)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 04 лют, 2019 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 09:56
Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Faceless написав:Пруф хоть один будет?
Это ты скринишь я людям на слово верю
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Понятно, сам выдумал, сам себе гимн спел. Ничего нового
т.е. ты настаиваешь на том, что когда я писал что в 2018 году начнётся устойчивый рост ты не возражал мне?
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:00
Оранжевый-хит сезона
ты бы хоть не позорился
ну лоханулся в очередной раз - так будь мужиком и признай
но быть мужиком - это явно не про тебя, удивляюсь шо на тебя еще кто то реагирует и отвечает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:00
kingkongovets написав: hume написав:
А получится как на подвысоцкого, дети играются на площадке 7 детской больнице.
говорят щас вся тусня проходит в мопах - нах те площадки?
щас вам первый сунет фоточку хруща с детской площадкой и мопа цп или тетриса с детским утренником, вымытыми принаряженными детишками и их мамашками с поддутыми губами, снимающими все на айфоны
выводы как всегда любезно предоставят сделать нам самим)
Может для людей которые имеют такие бюджеты что-бы покупать там квартиру за 300-500к и у которых много детей лучше вообще загородный дом . ИМХО.
Живите своим умом!
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