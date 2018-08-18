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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35373538353935403541>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:53

  hume написав:А получится как на подвысоцкого, дети играются на площадке 7 детской больнице.


говорят щас вся тусня проходит в мопах - нах те площадки?
щас вам первый сунет фоточку хруща с детской площадкой и мопа цп или тетриса с детским утренником, вымытыми принаряженными детишками и их мамашками с поддутыми губами, снимающими все на айфоны
выводы как всегда любезно предоставят сделать нам самим)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 04 лют, 2019 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:56

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
Faceless написав:Пруф хоть один будет?
Это ты скринишь я людям на слово верю :)

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Понятно, сам выдумал, сам себе гимн спел. Ничего нового

т.е. ты настаиваешь на том, что когда я писал что в 2018 году начнётся устойчивый рост ты не возражал мне?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:00

  kingkongovets написав:
  hume написав:А получится как на подвысоцкого, дети играются на площадке 7 детской больнице.


говорят щас вся тусня проходит в мопах - нах те площадки?
щас вам первый сунет фоточку хруща с детской площадкой и мопа цп или тетриса с детским утренником, вымытыми принаряженными детишками и их мамашками с поддутыми губами, снимающими все на айфоны
выводы как всегда любезно предоставят сделать нам самим)


Может для людей которые имеют такие бюджеты что-бы покупать там квартиру за 300-500к и у которых много детей лучше вообще загородный дом . ИМХО.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:29

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
  hume написав:А получится как на подвысоцкого, дети играются на площадке 7 детской больнице.


говорят щас вся тусня проходит в мопах - нах те площадки?
щас вам первый сунет фоточку хруща с детской площадкой и мопа цп или тетриса с детским утренником, вымытыми принаряженными детишками и их мамашками с поддутыми губами, снимающими все на айфоны
выводы как всегда любезно предоставят сделать нам самим)


Может для людей которые имеют такие бюджеты что-бы покупать там квартиру за 300-500к и у которых много детей лучше вообще загородный дом . ИМХО.

Такие люди обычно позвоояют себе и то и то и еще много чего. И в таких домах много гастриков живет
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:34

  kingkongovets написав:
  hume написав:А получится как на подвысоцкого, дети играются на площадке 7 детской больнице.


говорят щас вся тусня проходит в мопах - нах те площадки?
щас вам первый сунет фоточку хруща с детской площадкой и мопа цп или тетриса с детским утренником, вымытыми принаряженными детишками и их мамашками с поддутыми губами, снимающими все на айфоны
выводы как всегда любезно предоставят сделать нам самим)

Не буду Вас травмувати.
Ви ж самі розумієте.

Хочеться щоб діти нюхали квіточки в сосновому лісі на березі теплого моря. Але в Кийові 6 місяців зима і безлімітний широкополосний інтернет, і іпануті батьки з 10050 секцій, навчальних програм і курсів.
Востаннє редагувалось Первый в Пон 04 лют, 2019 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:37

  Первый написав:Не буду Вас травмувати.
Ви ж самі розумієте.

Хочеться щоб діти нюхали квіточки в сосновому лісі на березі теплого моря. Але в Кийові 6 місяців зима і безлімітний широкополосний інтернет.


вы меня никоим образом не травмируете, наоборот - вы меня порядком смешите и откровенно удивляете)

зы: так все же - нивелируют ли мопы и фасады арии локацию на берегу дружбы народов?
ответа я так почему то не услышал :mrgreen:
ответ принимается исключительно в форме да/нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

+1 за Арию vs любая квартира в Авеню 14-16. Именно так мы рассматривали Арию - в сравнении с Авеню 14-16.

+100 за Арию с окнами на противоположную от Дружбы Народов сторону vs любая квартира в Авеню 14-16.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:47

  airmax78 написав:+1 за Арию vs любая квартира в Авеню 14-16. Именно так мы рассматривали Арию - в сравнении с Авеню 14-16.

+100 за Арию с окнами на противоположную от Дружбы Народов сторону vs любая квартира в Авеню 14-16.


вы можете рассматривать шо угодно и в любом контексте, но в моем вопросе не было ни слова про авеню 16-18
иногда мне кажется шо у вас с первым один оператор - вы одинаково начинаете отчаянно петросянить, паясничать и манипулировать вместо того шоп дать прямые и неприятные для вас ответы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:56

Тучи сгущаются

Все заметили как Эйр практически перестал бомжевать/петросяничять (АТБшечка и т.д.) и хвост павлином распустил? Прям как в 2013-2014.
+ Евреи спешно распродаются.
Не к добру это :|
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:03

  Рыба-сом написав:Все заметили как Эйр практически перестал бомжевать/петросяничять (АТБшечка и т.д.) и хвост павлином распустил? Прям как в 2013-2014.
+ Евреи спешно распродаются.
Не к добру это :|

уезжают?
Оранжевый-хит сезона
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