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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:53
hume написав:
А получится как на подвысоцкого, дети играются на площадке 7 детской больнице.
говорят щас вся тусня проходит в мопах - нах те площадки?
щас вам первый сунет фоточку хруща с детской площадкой и мопа цп или тетриса с детским утренником, вымытыми принаряженными детишками и их мамашками с поддутыми губами, снимающими все на айфоны
выводы как всегда любезно предоставят сделать нам самим)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 04 лют, 2019 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 04 лют, 2019 09:56
Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Faceless написав:Пруф хоть один будет?
Это ты скринишь я людям на слово верю
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Понятно, сам выдумал, сам себе гимн спел. Ничего нового
т.е. ты настаиваешь на том, что когда я писал что в 2018 году начнётся устойчивый рост ты не возражал мне?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:00
kingkongovets написав: hume написав:
А получится как на подвысоцкого, дети играются на площадке 7 детской больнице.
говорят щас вся тусня проходит в мопах - нах те площадки?
щас вам первый сунет фоточку хруща с детской площадкой и мопа цп или тетриса с детским утренником, вымытыми принаряженными детишками и их мамашками с поддутыми губами, снимающими все на айфоны
выводы как всегда любезно предоставят сделать нам самим)
Может для людей которые имеют такие бюджеты что-бы покупать там квартиру за 300-500к и у которых много детей лучше вообще загородный дом . ИМХО.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:29
zzzzzz написав: kingkongovets написав: hume написав:
А получится как на подвысоцкого, дети играются на площадке 7 детской больнице.
говорят щас вся тусня проходит в мопах - нах те площадки?
щас вам первый сунет фоточку хруща с детской площадкой и мопа цп или тетриса с детским утренником, вымытыми принаряженными детишками и их мамашками с поддутыми губами, снимающими все на айфоны
выводы как всегда любезно предоставят сделать нам самим)
Может для людей которые имеют такие бюджеты что-бы покупать там квартиру за 300-500к и у которых много детей лучше вообще загородный дом . ИМХО.
Такие люди обычно позвоояют себе и то и то и еще много чего. И в таких домах много гастриков живет
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Kostia
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:34
kingkongovets написав: hume написав:
А получится как на подвысоцкого, дети играются на площадке 7 детской больнице.
говорят щас вся тусня проходит в мопах - нах те площадки?
щас вам первый сунет фоточку хруща с детской площадкой и мопа цп или тетриса с детским утренником, вымытыми принаряженными детишками и их мамашками с поддутыми губами, снимающими все на айфоны
выводы как всегда любезно предоставят сделать нам самим)
Не буду Вас травмувати.
Ви ж самі розумієте.
Хочеться щоб діти нюхали квіточки в сосновому лісі на березі теплого моря. Але в Кийові 6 місяців зима і безлімітний широкополосний інтернет, і іпануті батьки з 10050 секцій, навчальних програм і курсів.
Востаннє редагувалось Первый
в Пон 04 лют, 2019 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:37
Первый написав:
Не буду Вас травмувати.
Ви ж самі розумієте.
Хочеться щоб діти нюхали квіточки в сосновому лісі на березі теплого моря. Але в Кийові 6 місяців зима і безлімітний широкополосний інтернет.
вы меня никоим образом не травмируете, наоборот - вы меня порядком смешите и откровенно удивляете)
зы: так все же - нивелируют ли мопы и фасады арии локацию на берегу дружбы народов?
ответа я так почему то не услышал
ответ принимается исключительно в форме да/нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:44
+1 за Арию vs любая квартира в Авеню 14-16. Именно так мы рассматривали Арию - в сравнении с Авеню 14-16.
+100 за Арию с окнами на противоположную от Дружбы Народов сторону vs любая квартира в Авеню 14-16.
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airmax78
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:47
airmax78 написав:
+1 за Арию vs любая квартира в Авеню 14-16. Именно так мы рассматривали Арию - в сравнении с Авеню 14-16.
+100 за Арию с окнами на противоположную от Дружбы Народов сторону vs любая квартира в Авеню 14-16.
вы можете рассматривать шо угодно и в любом контексте, но в моем вопросе не было ни слова про авеню 16-18
иногда мне кажется шо у вас с первым один оператор - вы одинаково начинаете отчаянно петросянить, паясничать и манипулировать вместо того шоп дать прямые и неприятные для вас ответы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:56
Все заметили как Эйр практически перестал бомжевать/петросяничять (АТБшечка и т.д.) и хвост павлином распустил? Прям как в 2013-2014.
+ Евреи спешно распродаются.
Не к добру это
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Пон 04 лют, 2019 11:03
Рыба-сом написав:
Все заметили как Эйр практически перестал бомжевать/петросяничять (АТБшечка и т.д.) и хвост павлином распустил? Прям как в 2013-2014.
+ Евреи спешно распродаются.
Не к добру это
уезжают?
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Оранжевый-хит сезона
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