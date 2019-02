Додано: Пон 04 лют, 2019 11:07

Рыба-сом написав: Все заметили как Эйр практически перестал бомжевать/петросяничять (АТБшечка и т.д.) и хвост павлином распустил? Прям как в 2013-2014.

+ Евреи спешно распродаются.

Не к добру это Все заметили как Эйр практически перестал бомжевать/петросяничять (АТБшечка и т.д.) и хвост павлином распустил? Прям как в 2013-2014.+ Евреи спешно распродаются.Не к добру это



сложно "бомжевать", попутно обсуждая целесообразность установки пвв в квартире)

совсем уж неубедительно как то сложно "бомжевать", попутно обсуждая целесообразность установки пвв в квартире)совсем уж неубедительно как то

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.