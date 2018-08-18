Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой
Если при нагревании бойлера не идет сброс воды в канализацию... то это повод задуматься, т.к. при нагревании бойлера растет давление за счет увеличения объема воды - чистая физика, сброс через клапан должен быть и при установленном редукторе..., счетчики на воду стоят? Если да, то там обязательно есть обратный клапан, и нагревание бойлера при закрытых кранах приводит к росту давления. Манометр - особо не нужен, по умолчанию подавляющее большинство редукторов идет с настройкой на 3 атмосферы из коробки.
У 2014-му роботодавці пропонували більшу зарплату, ніж очікували отримувати українці. У 2018 році ситуація змінилася.
Це пов’язано з тим, що кількість безробітних з 2014-го помітно зменшилася. Українці після кризи змогли знайти хоч якусь роботу. Крім того, вакансій вистачає. При цьому не всі готові працювати за зарплату більшу на 10%. При зміні роботи громадяни враховують до своїх заробітків як інфляцію, так і підвищення орендної плати за квартиру чи інші статті витрат.
За рік – з IV кварталу 2017-го до IV кварталу 2018 року середні зарплати українців у вакансіях зросли на 2868 грн. Зарплатні очікування пошукачів зросли на 2066 грн.
З 2014 року зарплати підвищилися у понад 2 рази.
Найбільша різниця між зарплатою, яку пропонують роботодавці і яку хочуть отримувати працівники, існує для студентів, програмістів та фармацевтів.