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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3538353935403541>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:04

  Рыба-сом написав:Все заметили как Эйр практически перестал бомжевать/петросяничять (АТБшечка и т.д.) и хвост павлином распустил? Прям как в 2013-2014.
+ Евреи спешно распродаются.
Не к добру это :|

Ыыыы??? Не надо было меня провоцировать. Теперь держитесь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:07

  Оранжевый-хит сезона написав:сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой

Если при нагревании бойлера не идет сброс воды в канализацию... то это повод задуматься, т.к. при нагревании бойлера растет давление за счет увеличения объема воды - чистая физика, сброс через клапан должен быть и при установленном редукторе..., счетчики на воду стоят? Если да, то там обязательно есть обратный клапан, и нагревание бойлера при закрытых кранах приводит к росту давления.
Манометр - особо не нужен, по умолчанию подавляющее большинство редукторов идет с настройкой на 3 атмосферы из коробки.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:07

  Рыба-сом написав:Все заметили как Эйр практически перестал бомжевать/петросяничять (АТБшечка и т.д.) и хвост павлином распустил? Прям как в 2013-2014.
+ Евреи спешно распродаются.
Не к добру это :|


сложно "бомжевать", попутно обсуждая целесообразность установки пвв в квартире)
совсем уж неубедительно как то
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:10

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Все заметили как Эйр практически перестал бомжевать/петросяничять (АТБшечка и т.д.) и хвост павлином распустил? Прям как в 2013-2014.
+ Евреи спешно распродаются.
Не к добру это :|


сложно "бомжевать", попутно обсуждая целесообразность установки пвв в квартире)
неубедительно как то

ЕМНИП, он эту тему и год-полтора назад тут мусолил.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:13

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Все заметили как Эйр практически перестал бомжевать/петросяничять (АТБшечка и т.д.) и хвост павлином распустил? Прям как в 2013-2014.
+ Евреи спешно распродаются.
Не к добру это :|


сложно "бомжевать", попутно обсуждая целесообразность установки пвв в квартире)
неубедительно как то

ЕМНИП, он эту тему и год-полтора назад тут мусолил.

Вы этого персонажа всерьез воспринимаете и даже обсуждаете? Совсем заняться нечем?

По теме ветки, плиточника найти за 200 грн метр вообще не проблема
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:16

Загадка

Что круче балкона с выносом?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:И в таких домах много гастриков живет

Гастриков в квартирах по 300-500к? Или вы экспатов к гастрикам причисляете?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:23

  Faceless написав:
  Kostia написав:И в таких домах много гастриков живет

Гастриков в квартирах по 300-500к? Или вы экспатов к гастрикам причисляете?

Экспат, гастрик, одно и тоже)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:25

  Kostia написав:
  Faceless написав:
  Kostia написав:И в таких домах много гастриков живет

Гастриков в квартирах по 300-500к? Или вы экспатов к гастрикам причисляете?

Экспат, гастрик, одно и тоже)

Ну это конечно намного солиднее звучит: "экспансия украинских экспатов в Польшу продолжается (с)" :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:29

https://news.finance.ua/ua/news/-/443229/yak-zminylysya-zarplaty-v-ukrayini-za-ostanni-4-roky-infografika
У 2014-му роботодавці пропонували більшу зарплату, ніж очікували отримувати українці. У 2018 році ситуація змінилася.

Це пов’язано з тим, що кількість безробітних з 2014-го помітно зменшилася. Українці після кризи змогли знайти хоч якусь роботу. Крім того, вакансій вистачає. При цьому не всі готові працювати за зарплату більшу на 10%. При зміні роботи громадяни враховують до своїх заробітків як інфляцію, так і підвищення орендної плати за квартиру чи інші статті витрат.

За рік – з IV кварталу 2017-го до IV кварталу 2018 року середні зарплати українців у вакансіях зросли на 2868 грн. Зарплатні очікування пошукачів зросли на 2066 грн.

З 2014 року зарплати підвищилися у понад 2 рази.

Найбільша різниця між зарплатою, яку пропонують роботодавці і яку хочуть отримувати працівники, існує для студентів, програмістів та фармацевтів.


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