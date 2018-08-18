_Mykola_ написав:Оранжевый-хит сезона написав:сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой
Если при нагревании бойлера не идет сброс воды в канализацию... то это повод задуматься, т.к. при нагревании бойлера растет давление за счет увеличения объема воды - чистая физика, сброс через клапан должен быть и при установленном редукторе..., счетчики на воду стоят? Если да, то там обязательно есть обратный клапан, и нагревание бойлера при закрытых кранах приводит к росту давления.
Манометр - особо не нужен, по умолчанию подавляющее большинство редукторов идет с настройкой на 3 атмосферы из коробки.
слив работал постоянно а не при нагреве