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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3539354035413542>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:33

  _Mykola_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой

Если при нагревании бойлера не идет сброс воды в канализацию... то это повод задуматься, т.к. при нагревании бойлера растет давление за счет увеличения объема воды - чистая физика, сброс через клапан должен быть и при установленном редукторе..., счетчики на воду стоят? Если да, то там обязательно есть обратный клапан, и нагревание бойлера при закрытых кранах приводит к росту давления.
Манометр - особо не нужен, по умолчанию подавляющее большинство редукторов идет с настройкой на 3 атмосферы из коробки.

слив работал постоянно а не при нагреве
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:39

  Оранжевый-хит сезона написав:слив работал постоянно а не при нагреве

А после замены и установки редуктора, при нагревании сброс в канализацию идет?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:40

  Kostia написав:
  Рыба-сом написав:ЕМНИП, он эту тему и год-полтора назад тут мусолил.

Вы этого персонажа всерьез воспринимаете и даже обсуждаете? Совсем заняться нечем?

Костя, как мне завоевать ваше доверие?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:51

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Все заметили как Эйр практически перестал бомжевать/петросяничять (АТБшечка и т.д.) и хвост павлином распустил? Прям как в 2013-2014.
+ Евреи спешно распродаются.
Не к добру это :|


сложно "бомжевать", попутно обсуждая целесообразность установки пвв в квартире)
неубедительно как то

ЕМНИП, он эту тему и год-полтора назад тут мусолил.

Так это же логично: как только появилось где ставить - начал интересоваться. На самом деле, не волнуйтесь, ничего не изменилось. Хвост по-прежнему поджат. АТБ - по-прежнему любимый магазин (тем более что он у меня, в самом деле, в 2х шагах от дома).
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, на первом этаже Арт-Холла открылась не частная картинная галерея, как я бы ожидал, и даже не театр-студия, а очередная точка Космолота. Грустно. Хотя и не так грустно, как если бы открылась Хумана или Одежда из Европы.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:21

  _Mykola_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:слив работал постоянно а не при нагреве

А после замены и установки редуктора, при нагревании сброс в канализацию идет?

только если нагрев на максимум
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:22

  airmax78 написав:Кстати, на первом этаже Арт-Холла открылась не частная картинная галерея, как я бы ожидал, и даже не театр-студия, а очередная точка Космолота. Грустно. Хотя и не так грустно, как если бы открылась Хумана или Одежда из Европы.

это "госпрограмма" Третьяков и Загорий под крышей Луценко. Вырученные деньги идут на финансирование Прямого канала и прочие партийные затраты.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:23

  airmax78 написав:Кстати, на первом этаже Арт-Холла открылась не частная картинная галерея, как я бы ожидал, и даже не театр-студия, а очередная точка Космолота. Грустно. Хотя и не так грустно, как если бы открылась Хумана или Одежда из Европы.

Много лет назад (2006-2007) общался с тружениками игорного бизнеса так они признались, что одна точка возле метро Печерская, давала прибыль как все точки на Лесном массиве.
В качестве яркого примера, упоминали постоянного клиента (девелопер по роду занятий) спускавшего в сутки по 40 000-50 000 у.е в этой точке на Печерске.
Жители модных МОПов должны иметь всю так необходимую им инфраструктуру под рукой.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:26

  Оранжевый-хит сезона написав:
  _Mykola_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. . радости от экономии 500 грн никакой

Если при нагревании бойлера не идет сброс воды в канализацию... то это повод задуматься.

слив работал постоянно а не при нагреве


Страждалець ти наш, нещасний... :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:34

  UA написав:...спускавшего в сутки по 40 000-50 000 у.е в этой точке на Печерске...

явно не хватает слова "иногда"
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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