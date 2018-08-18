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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 04 лют, 2019 11:33
_Mykola_ написав: Оранжевый-хит сезона написав:
сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. Был послан на йух... Я такой на белом рав4 покупаю в леруа марлен новый клапан за 107 гривен... приезжаю, меняю... а он с*** течёт как и старый... делаю звонок другу... Он говорит ставь редуктор понижения давления. Еду к эпик... редуктор 570 гривен, манометр 115 гривен и два переходника труба-папа 180 гривен.. в 8 вечера всё сделал.. я понял теперь за что 1500 просили лучше бы сразу утром заплатил... радости от экономии 500 грн никакой
Если при нагревании бойлера не идет сброс воды в канализацию... то это повод задуматься, т.к. при нагревании бойлера растет давление за счет увеличения объема воды - чистая физика, сброс через клапан должен быть и при установленном редукторе..., счетчики на воду стоят? Если да, то там обязательно есть обратный клапан, и нагревание бойлера при закрытых кранах приводит к росту давления.
Манометр - особо не нужен, по умолчанию подавляющее большинство редукторов идет с настройкой на 3 атмосферы из коробки.
слив работал постоянно а не при нагреве
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Додано: Пон 04 лют, 2019 11:39
Оранжевый-хит сезона написав:
слив работал постоянно а не при нагреве
А после замены и установки редуктора, при нагревании сброс в канализацию идет?
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Додано: Пон 04 лют, 2019 11:40
Kostia написав: Рыба-сом написав:
ЕМНИП, он эту тему и год-полтора назад тут мусолил.
Вы этого персонажа всерьез воспринимаете и даже обсуждаете? Совсем заняться нечем?
Костя, как мне завоевать ваше доверие?
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Додано: Пон 04 лют, 2019 11:51
Рыба-сом написав: kingkongovets написав: Рыба-сом написав:
Все заметили как Эйр практически перестал бомжевать/петросяничять (АТБшечка и т.д.) и хвост павлином распустил? Прям как в 2013-2014.
+ Евреи спешно распродаются.
Не к добру это
сложно "бомжевать", попутно обсуждая целесообразность установки пвв в квартире)
неубедительно как то
ЕМНИП, он эту тему и год-полтора назад тут мусолил.
Так это же логично: как только появилось где ставить - начал интересоваться. На самом деле, не волнуйтесь, ничего не изменилось. Хвост по-прежнему поджат. АТБ - по-прежнему любимый магазин (тем более что он у меня, в самом деле, в 2х шагах от дома).
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:01
Кстати, на первом этаже Арт-Холла открылась не частная картинная галерея, как я бы ожидал, и даже не театр-студия, а очередная точка Космолота. Грустно. Хотя и не так грустно, как если бы открылась Хумана или Одежда из Европы.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:21
_Mykola_ написав: Оранжевый-хит сезона написав:
слив работал постоянно а не при нагреве
А после замены и установки редуктора, при нагревании сброс в канализацию идет?
только если нагрев на максимум
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:22
airmax78 написав:
Кстати, на первом этаже Арт-Холла открылась не частная картинная галерея, как я бы ожидал, и даже не театр-студия, а очередная точка Космолота. Грустно. Хотя и не так грустно, как если бы открылась Хумана или Одежда из Европы.
это "госпрограмма" Третьяков и Загорий под крышей Луценко. Вырученные деньги идут на финансирование Прямого канала и прочие партийные затраты.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:23
airmax78 написав:
Кстати, на первом этаже Арт-Холла открылась не частная картинная галерея, как я бы ожидал, и даже не театр-студия, а очередная точка Космолота. Грустно. Хотя и не так грустно, как если бы открылась Хумана или Одежда из Европы.
Много лет назад (2006-2007) общался с тружениками игорного бизнеса так они признались, что одна точка возле метро Печерская, давала прибыль как все точки на Лесном массиве.
В качестве яркого примера, упоминали постоянного клиента (девелопер по роду занятий) спускавшего в сутки по 40 000-50 000 у.е в этой точке на Печерске.
Жители модных МОПов должны иметь всю так необходимую им инфраструктуру под рукой.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:26
Оранжевый-хит сезона написав: _Mykola_ написав: Оранжевый-хит сезона написав:
сегодня через обратный клапан потёк бойлер у квартирантов... сантехник сказал что ремонт от 500 если сделает сразу до 1500 гривен если нужно будет ехать за специальной штукой. . радости от экономии 500 грн никакой
Если при нагревании бойлера не идет сброс воды в канализацию... то это повод задуматься.
слив работал постоянно а не при нагреве
Страждалець ти наш, нещасний...
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:34
UA написав:
...спускавшего в сутки по 40 000-50 000 у.е в этой точке на Печерске...
явно не хватает слова "иногда"
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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