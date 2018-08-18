Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У 2014-му роботодавці пропонували більшу зарплату, ніж очікували отримувати українці. У 2018 році ситуація змінилася.
Це пов’язано з тим, що кількість безробітних з 2014-го помітно зменшилася. Українці після кризи змогли знайти хоч якусь роботу. Крім того, вакансій вистачає. При цьому не всі готові працювати за зарплату більшу на 10%. При зміні роботи громадяни враховують до своїх заробітків як інфляцію, так і підвищення орендної плати за квартиру чи інші статті витрат.
За рік – з IV кварталу 2017-го до IV кварталу 2018 року середні зарплати українців у вакансіях зросли на 2868 грн. Зарплатні очікування пошукачів зросли на 2066 грн.
З 2014 року зарплати підвищилися у понад 2 рази.
Найбільша різниця між зарплатою, яку пропонують роботодавці і яку хочуть отримувати працівники, існує для студентів, програмістів та фармацевтів.
Почему тогда все 4-ре года цены на недвигу летят вниз? Или это какие-то абсолютно не зависящие друг от друга показатели? Пропаганда это одно,а реальный уровень возможности скирдования это другое? Но сейчас же выборы и время для окуительных историй
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Почему тогда все 4-ре года цены на недвигу летят вниз? Или это какие-то абсолютно не зависящие друг от друга показатели?
Уточните, что именно должно поддерживать цену на недвигу - средняя ЗП в 5000-10 000 тгрн?
somilitark написав:а реальный уровень возможности скирдования это другое?
В какой реальности у вас средняя ЗП определяет возможности скирдования в масштабах покупки недвижимости?
Т.е. вы говорите,что средняя з.п. никаким боком не относится к покупке недвиги? А кто же её покупает,прокуроры,судьи,депутаны? Но спешу вас разочаровать,указанные прихлебатели просто получат квартиру,им незачем их покупать. Интересно выходит,вы так топите за святого Петра,что аж тошно становится,фактов в упор не замечаете,если так всё растёт и цветёт и пахнет,то почему цены летят вниз,для кого строятся все эти киевские муравейники? Не для тех кто получает среднюю зарплату?Не для мерчиков,врозеточников и бомбил? Или там все по 3 000 .у.е как вы утверждали косят? Вы же говорили,что медианная,т.е. массовый спрос ещё ниже,но всего навсего на 10%,так для кого всё это застраивается? Нет противоречий в повторении правительственной пропаганды от вас? Не видите? Уже догнали по вашим прикидкам среднюю з.п. в долларах,по сравнению с 13-м годом,а цены рухнули в 2 и более раз и летят дальше,так в чём же дело?В брехливой статистике или в чём ещё? Печалька)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.