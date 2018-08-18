Додано: Пон 04 лют, 2019 13:04

Faceless написав: somilitark написав: Почему тогда все 4-ре года цены на недвигу летят вниз?

Или это какие-то абсолютно не зависящие друг от друга показатели? Почему тогда все 4-ре года цены на недвигу летят вниз?Или это какие-то абсолютно не зависящие друг от друга показатели?

Уточните, что именно должно поддерживать цену на недвигу - средняя ЗП в 5000-10 000 тгрн? somilitark написав: а реальный уровень возможности скирдования это другое? а реальный уровень возможности скирдования это другое?

В какой реальности у вас средняя ЗП определяет возможности скирдования в масштабах покупки недвижимости? Уточните, что именно должно поддерживать цену на недвигу - средняя ЗП в 5000-10 000 тгрн?В какой реальности у вас средняя ЗП определяет возможности скирдования в масштабах покупки недвижимости?

Т.е. вы говорите,что средняя з.п. никаким боком не относится к покупке недвиги?А кто же её покупает,прокуроры,судьи,депутаны? Но спешу вас разочаровать,указанные прихлебатели просто получат квартиру,им незачем их покупать.Интересно выходит,вы так топите за святого Петра,что аж тошно становится,фактов в упор не замечаете,если так всё растёт и цветёт и пахнет,то почему цены летят вниз,для кого строятся все эти киевские муравейники? Не для тех кто получает среднюю зарплату?Не для мерчиков,врозеточников и бомбил? Или там все по 3 000 .у.е как вы утверждали косят? Вы же говорили,что медианная,т.е. массовый спрос ещё ниже,но всего навсего на 10%,так для кого всё это застраивается?Нет противоречий в повторении правительственной пропаганды от вас?Не видите?Уже догнали по вашим прикидкам среднюю з.п. в долларах,по сравнению с 13-м годом,а цены рухнули в 2 и более раз и летят дальше,так в чём же дело?В брехливой статистике или в чём ещё?Печалька)))