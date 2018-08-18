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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3539354035413542

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:39

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/443229/yak-zminylysya-zarplaty-v-ukrayini-za-ostanni-4-roky-infografika
У 2014-му роботодавці пропонували більшу зарплату, ніж очікували отримувати українці. У 2018 році ситуація змінилася.

Це пов’язано з тим, що кількість безробітних з 2014-го помітно зменшилася. Українці після кризи змогли знайти хоч якусь роботу. Крім того, вакансій вистачає. При цьому не всі готові працювати за зарплату більшу на 10%. При зміні роботи громадяни враховують до своїх заробітків як інфляцію, так і підвищення орендної плати за квартиру чи інші статті витрат.

За рік – з IV кварталу 2017-го до IV кварталу 2018 року середні зарплати українців у вакансіях зросли на 2868 грн. Зарплатні очікування пошукачів зросли на 2066 грн.

З 2014 року зарплати підвищилися у понад 2 рази.

Найбільша різниця між зарплатою, яку пропонують роботодавці і яку хочуть отримувати працівники, існує для студентів, програмістів та фармацевтів.


Зображення


Почему тогда все 4-ре года цены на недвигу летят вниз?
Или это какие-то абсолютно не зависящие друг от друга показатели?
Пропаганда это одно,а реальный уровень возможности скирдования это другое?
Но сейчас же выборы и время для окуительных историй :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Почему тогда все 4-ре года цены на недвигу летят вниз?
Или это какие-то абсолютно не зависящие друг от друга показатели?

Уточните, что именно должно поддерживать цену на недвигу - средняя ЗП в 5000-10 000 тгрн?
  somilitark написав:а реальный уровень возможности скирдования это другое?

В какой реальности у вас средняя ЗП определяет возможности скирдования в масштабах покупки недвижимости?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:51

  Оранжевый-хит сезона написав:
  _Mykola_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:слив работал постоянно а не при нагреве

А после замены и установки редуктора, при нагревании сброс в канализацию идет?

только если нагрев на максимум


це нормально.
Нєхрєн гріти бойлер на максимум. :wink:
_______________

Криптовалюта Bitcoin побила свой собственный антирекорд, официально вступив в самый длительный период падения цен за 10 лет своего существования.

https://petrimazepa.com/bitcoin_pobil_s ... antirekord
_______________

  somilitark написав:Почему тогда все 4-ре года цены на недвигу летят вниз?

Тому що закінчуються довоєнні доларові запаси.
А нинішні ЗП - то одні сльози. :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:03

  Рыба-сом написав:Что круче балкона с выносом?

Ок, я понял, что загадки тут не любят.

Итак, инновация года: окно с выносом
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Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:04

  Faceless написав:
  somilitark написав:Почему тогда все 4-ре года цены на недвигу летят вниз?
Или это какие-то абсолютно не зависящие друг от друга показатели?

Уточните, что именно должно поддерживать цену на недвигу - средняя ЗП в 5000-10 000 тгрн?
  somilitark написав:а реальный уровень возможности скирдования это другое?

В какой реальности у вас средняя ЗП определяет возможности скирдования в масштабах покупки недвижимости?


Т.е. вы говорите,что средняя з.п. никаким боком не относится к покупке недвиги?
А кто же её покупает,прокуроры,судьи,депутаны? Но спешу вас разочаровать,указанные прихлебатели просто получат квартиру,им незачем их покупать.
Интересно выходит,вы так топите за святого Петра,что аж тошно становится,фактов в упор не замечаете,если так всё растёт и цветёт и пахнет,то почему цены летят вниз,для кого строятся все эти киевские муравейники? Не для тех кто получает среднюю зарплату?Не для мерчиков,врозеточников и бомбил? Или там все по 3 000 .у.е как вы утверждали косят? Вы же говорили,что медианная,т.е. массовый спрос ещё ниже,но всего навсего на 10%,так для кого всё это застраивается?
Нет противоречий в повторении правительственной пропаганды от вас?
Не видите?
Уже догнали по вашим прикидкам среднюю з.п. в долларах,по сравнению с 13-м годом,а цены рухнули в 2 и более раз и летят дальше,так в чём же дело?В брехливой статистике или в чём ещё?
Печалька)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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