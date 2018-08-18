Додано: Пон 04 лют, 2019 13:43

Faceless написав:

Вроде вполне очевидные вещи, а вы петросяните Вроде вполне очевидные вещи, а вы петросяните

Я вёл к тому,что вы говорите о доходах,которые ещё более сманипулированы,чем азиров считал в 13-м,но забываете одну простую вещь-расходы,эта власть взялась за то,что расходы она умножила многократно по сравнению с 13-м.Добитие бесплатной медицины,вынуждение обращаться за субсидиями,а как только нового майдана не случилось от роттердама +,то перешли к обрезанию норм и лишению под любым видом этого рода помощи,бесплатное образование тоже скакнуло в цене многократно,а уровень скирды не при чём,кто собирал на единичку за 50 в 13-м,по теории сейчас может смотреть на 3-ку,но почему-то некому смотреть,цены сложились,если были бы доходы,вернее возможность откладывать деньги,то ваш условный врозеточник за год покупал бы по гостинке,но на самом деле и врозеточник столько как вы фантазировали не получает,плюс расходы его съели и умножили на ноль,вот и всё,вот вам все расклады,плюс аренда тоже начала снижаться,не растут реальные доходы,их нет что бы поддержать ни аренду,ни стоимость продажи.Отскок от рукотворного дна Гонтаревой,а за ним болото и намёк на крах,уровень проплат за комуслуги как бы намекает за декабрь,а ваши все меседжи направлены за святого Петра,просто вы не замечаете этого в порывах защиты своего образа жизни,инстинкт самосохранения,если мне хорошо здесь и сейчас,то я против всех,кто несёт даже теоретическую угрозу этому миркуп.с. а что будет с рынком,когда продолжится сериал решительные реформы? Второй срок количество заробитчан наверное удвоит,станет вопрос о существовании этой территории,и не надо войны