Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:В том, что средняя ЗП не имела и не имеет отношения к формированию спроса на недвижимость. Могла бы иметь, будь доступная ипотека, но в наших реалиях - что в в 2010, что в 2013, что в 2018 - спрос определяют сбережения. Сбережения формируются тоже не средними доходами, а доходами выше среднего и то с лагом в несколько лет.
Позволю себе не согласиться. Средняя зарплата в городе определяет среднюю аренду. Ну и очевидно, что никто не будет покупать недвижимость за овердофига, если можно арендовать за 3 копейки. И заниматься лендлордизмом при выхлопе 2-3%.
Про аренду я писал выше. Но доходность аренды - тоже далеко не константа, и стоимость недвижимости тоже не может быстро повлиять на арендный рынок: это долгосрочные вложения, и доходность того, что в аренде давно - это совсем не то же самое, что оценка доходности покупки новой недвижимости под аренду.
Faceless написав: Вроде вполне очевидные вещи, а вы петросяните
Я вёл к тому,что вы говорите о доходах,которые ещё более сманипулированы,чем азиров считал в 13-м,но забываете одну простую вещь-расходы,эта власть взялась за то,что расходы она умножила многократно по сравнению с 13-м. Добитие бесплатной медицины,вынуждение обращаться за субсидиями,а как только нового майдана не случилось от роттердама +,то перешли к обрезанию норм и лишению под любым видом этого рода помощи,бесплатное образование тоже скакнуло в цене многократно,а уровень скирды не при чём,кто собирал на единичку за 50 в 13-м,по теории сейчас может смотреть на 3-ку,но почему-то некому смотреть,цены сложились,если были бы доходы,вернее возможность откладывать деньги,то ваш условный врозеточник за год покупал бы по гостинке,но на самом деле и врозеточник столько как вы фантазировали не получает,плюс расходы его съели и умножили на ноль,вот и всё,вот вам все расклады,плюс аренда тоже начала снижаться,не растут реальные доходы,их нет что бы поддержать ни аренду,ни стоимость продажи.Отскок от рукотворного дна Гонтаревой,а за ним болото и намёк на крах,уровень проплат за комуслуги как бы намекает за декабрь,а ваши все меседжи направлены за святого Петра,просто вы не замечаете этого в порывах защиты своего образа жизни,инстинкт самосохранения,если мне хорошо здесь и сейчас,то я против всех,кто несёт даже теоретическую угрозу этому мирку п.с. а что будет с рынком,когда продолжится сериал решительные реформы? Второй срок количество заробитчан наверное удвоит,станет вопрос о существовании этой территории,и не надо войны
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Укрбуд начал продажи АртХауза на Максимовича, на текущий момент бурят под свайное поле. Место так себе хотя метро рядом но вокруг уже понастроено муравейников и еще хватает пустырей для застройки. Однокомнатные стартуют от овер МИЛЛИОН на уровне воздух над котлованом! Куда катится этот мир?
И да, кстати, "буитдешеветь"...
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 04 лют, 2019 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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колэги Хперти, оцыніть скільки я заробив як вплиточник:
а от як це було до
і стало після оформлення "зеленого кутка"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:колэги Хперти, оцыніть скільки я заробив як вплиточник: а от як це було до і стало після оформлення "зеленого кутка"
Понятно для кого вы выложили эти фотки. Теперь сомнений в том, что валиком вы работать умеете - нет. Натт, мяч на вашей стороне. Флайман ваш вызов принял и показал на что он способен ради создания уютного гнездышка. Отшучиваться дальше - не получится.